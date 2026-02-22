Ivace+i financia un sistema para controlar la calidad en la fabricación de piezas mecanizadas

Ivace+i Innovación financia un sistema de alta precisión para controlar la calidad en la fabricación de piezas mecanizadas - GVA

VALÈNCIA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación un nuevo sistema de alta precisión para controlar la calidad de las piezas mecanizadas en el proceso de fabricación.

Las máquinas que producen este tipo de componentes son capaces de modelar material hasta lograr la forma y características necesarias para su uso industrial. Sin embargo, no todos los ejemplares cumplen con los requisitos técnicos y de acabado, lo que obliga a desechar las series defectuosas, según ha indicado la administración autonómica en un comunicado.

Concretamente, este nuevo sistema pretende reducir los costes de fabricación de las piezas mecanizadas, garantizando la medición en línea del total de la producción. De este modo, se asegurará que las piezas resultantes cumplan con las dimensiones establecidas en el proceso.

El proyecto, denominado 'Vimax', está coordinado por Factor Ingeniería y Decoletaje. En su desarrollo colaboran el Instituto de Automática e Informática Industrial de la Universitat Politècnica de València (ai2-UPV) y las empresas PhotonicSens y Agfra. Además, cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

La principal novedad de la propuesta es la integración de un sistema de medición de alta precisión en la propia línea de producción, donde ocupará apenas el espacio de trabajo de un robot.

Esta tecnología de visión con cámaras de última generación será capaz de medir con precisión de micras los parámetros requeridos por el socio fabricante de piezas. Así se obtendrá información sobre la textura y acabado del proceso de fabricación, ofreciendo resultados mucho más fieles a la realidad.

El proyecto 'Vimax' se encuentra en la mitad de su ejecución después de que se haya diseñado e implementado un sistema para capturar modelos tridimensionales de objetos, mediante la recogida de datos en 3D.

Con esta finalidad, se ha diseñado un sistema de iluminación que permite captar de forma precisa los datos tridimensionales de las piezas, así como la herramienta con la que el brazo robot manipulará las piezas a medir. Por último, se ha realizado la calibración a nivel de micras del sistema para garantizar que las medidas sean repetibles.

La empresa que coordina el proyecto, Factor Ingeniería y Decoletaje, especializada en la fabricación de elementos mecánicos de alta precisión, aporta piezas mecanizadas y sus requerimientos, mientras que la tecnología avanzada de visión artificial recae en PhotonicSens.

Asimismo, Agfra asesora en el desarrollo del futuro sistema industrial que se desarrollará con los resultados del proyecto. El Instituto ai2-UPV también contribuye en el desarrollo del prototipo inicial y los algoritmos para el que el sistema funcione correctamente. Se trata de la primera colaboración que se establece entre estas entidades.

'Vimax' se encuadra en los ejes principales de la Estrategia de Especialización Inteligente de la Comunitat Valenciana, que coordina la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. Asimismo, se alinea con las conclusiones identificadas por los Comités Estratégicos de Innovación Especializados (CEIE) en Tecnologías Habilitadoras y Economía Circular.

De este modo, el proyecto permite "la fabricación de productos innovadores mediante tecnologías de fabricación avanzada rápidas, flexibles y sostenibles; optimiza las actividades en las empresas y favorece la reducción de las barreras de adopción de soluciones tecnológicas". El sistema reduce también "la generación de residuos y contribuye al ecodiseño, al detectar de forma precoz problemas en la línea de producción".