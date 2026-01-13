Ivace+i Innovación financia un proyecto que convierte redes de pesca usadas en nylon reciclado para industria

Proyecto 'Redes4Value' - GVA

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, que dirige Marián Cano, financia a través de Ivace+i Innovación un nuevo proyecto destinado a la recuperación y valorización de redes de pesca con el objetivo de transformarlas en nuevos productos sostenibles y "de alto valor añadido" en sectores como el nylon, envases, agricultura o automoción.

La iniciativa, denominada 'Redes4Value', se centra en las redes de poliamida, un tipo de plástico o fibra sintética con "gran potencial para el reciclado químico", según ha informado la Generalitat en un comunicado. De hecho, su estructura química permite recuperar los monómeros, como la caprolactama, que es la "pieza fundamental" de este material para fabricar nuevos componentes con propiedades idénticas a las del material original, manteniendo así una calidad de materia prima virgen.

El proyecto reúne a un consorcio coordinado por el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas), en el que también participan UBE, Ziknes y la Universitat de València. Además, la iniciativa cuenta con el apoyo económico que brinda la Unión Europea a través del programa Feder Comunitat Valenciana para el periodo 2021-2027.

A través de este desarrollo, las entidades que cooperan en su ejecución pretenden contribuir a cerrar el ciclo de vida de las poliamidas y reducir así la contaminación marina mediante soluciones innovadoras aplicables a la industria.

Las poliamidas recicladas están pensadas para introducirse sectores como el embalaje, la agricultura, la automoción o la impresión 3D. Empresas como UBE ya analizan su comercialización y Ziknes adapta sus equipos para validar piezas de gran formato. Las primeras aplicaciones podrían incluir envases, cubiertas agrícolas, componentes de automoción y demostradores 3D de gran tamaño.

De esta manera, "estas soluciones no solo reducen la dependencia de materias primas vírgenes, sino que también abren nuevas oportunidades para la industria en términos de sostenibilidad y economía circular", ha explicado la investigadora en Reciclado Químico en aimplas, Nairim Torrealba.

COLABORACIÓN INTERNACIONAL

'Redes4Value' avanza en técnicas como la despolimerización hidrotérmica, la solvólisis con líquidos iónicos y la extrusión reactiva, además de evaluar la viabilidad y el impacto ambiental de sus procesos. Uno de los mayores desafíos es tratar redes muy degradadas y con una gran cantidad de impurezas, pero los resultados son "muy prometedores".

La colaboración con la marca Sea2See ha sido "clave", ya que permite disponer de redes recuperadas en Ghana desde 2019, lo que ayuda a estructurar la cadena de valor circular y validar los procesos con material real. "Sin estas redes sería imposible avanzar", ha destacado Torrealba.

ENTIDADES COLABORADORAS

El proyecto cuenta con Aimplas como responsable de las tareas de reciclado químico y UBE en la parte de escalado, es decir, un proceso a nivel de laboratorio que supone la recuperación de monómeros a gran escala. UBE también lleva a cabo la repolimerización, proceso que consiste en volver a unir los monómeros recuperados para formar otros nuevos. Por ejemplo, si se recuperan redes de pesca, la repolimerización las transforma otra vez en nylon usable, con propiedades muy similares al material original.

Por su parte, Ziknes se encarga de la validación en impresión 3D del material obtenido y el grupo MATS de la UV (MATS-UV) de los estudios de solvólisis, proceso químico para descomponer materiales usando un disolvente, y cinética, materia que estudia la velocidad a la que ocurre una reacción y cómo factores como temperatura, presión, concentración o tipo de disolvente la afectan.

En definitiva, el equipo de investigadores está estudiando cómo descomponer el polímero de las redes de pesca con un disolvente para recuperar monómeros, al tiempo que aplica la cinética para estudiar la velocidad y condiciones óptimas de esa reacción. "Nuestro objetivo es consolidar una línea de reciclado químico que pueda aplicarse a residuos complejos y demostrar que es una solución real y necesaria", ha concluido Torrealba.