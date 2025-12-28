Más de 120 expertos de la UPV, en la 'élite científica' mundial

Archivo - Ciudad Politécnica de la Innovación. - VICENTE LARA ACOM UPV - Archivo

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta con 121 investigadores e investigadoras entre los más influyentes del mundo, según la última actualización del Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists, elaborado por la Universidad de Stanford.

De los 121 investigadores e investigadoras de la UPV que figuran en la lista, 45 aparecen en las dos clasificaciones que incluye: una que establece la clasificación según la trayectoria científica y otra que se centra exclusivamente en las publicaciones del último año, indica la institución académica valenciana en un comunicado.

En el ranking que evalúa el conjunto de la trayectoria científica, el primer investigador ligado a la UPV es Avelino Corma, en la posición 33 mundial; Corma desarrolla su labor en el Instituto de Tecnología Química (CSIC- UPV); le siguen Juan Antonio Bisquert y Hermenegildo García, también del Instituto de Tecnología Química (ITQ).

Completan el top 5 de investigadores de la UPV según el World's Top 2 % Scientists, José Capmany, del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia (iTEAM - UPV) y Jaime Lloret, del Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras (IGIC - UPV Gandia).

El ranking de investigadores e investigadoras de la UPV más citados del último año lo encabeza también Avelino Corma y en segunda posición repite Juan Antonio Bisquert. Le siguen Jaime Lloret y Hermenegildo García. Pau Amaro Seoane, del Instituto Universitario de Investigación de Matemática Multidisciplinar (IMM - UPV), cierra los cinco primeros puestos.

La universidad destaca que los nombres de la UPV incluidos en el 2% de Stanford sobresalen en un amplio abanico de campos de conocimiento, como la química, las telecomunicaciones, la inteligencia artificial, la electrónica, la física, la ingeniería agronómica, la ingeniería industrial y la informática, entre otros.

INDICADORES ANALIZADOS

Ranking of the World Scientists: World's Top 2 % Scientists identifica a los principales investigadores del mundo, que representan aproximadamente el 2 % del total de científicos a nivel mundial.

Incluye datos estandarizados sobre citas, índice h y una amplia gama de indicadores bibliométricos. El personal investigador se clasifica en 22 campos científicos y 174 subcampos, a partir de datos de Scopus proporcionados por Elsevier a través del ICSR Lab.