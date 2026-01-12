La Universidad Europea de Valencia y la de Stanford crean con IA un mapa mundial sobre la ciencia del envejecimiento

La Universidad Europea de Valencia y la Universidad de Stanford han colaborado en la elaboración del mapa "más completo hasta la fecha" sobre la ciencia del envejecimiento. - REMITIDA UNIVERSIDAD EUROPEA DE VALENCIA

La Universidad Europea de Valencia y la Universidad de Stanford han colaborado en la elaboración del mapa "más completo hasta la fecha" sobre la ciencia del envejecimiento.

El trabajo, titulado 'A natural language processing-driven map of the aging research landscape', se ha publicado en la revista internacional Aging. El estudio está firmado por José Pérez Maletzki, investigador de la Universidad Europea de Valencia y Jorge Sanz-Ros, investigador postdoctoral en el Departamento de Patología de Stanford.

Para su desarrollo, se han empleado técnicas de Inteligencia Artificial y procesamiento del lenguaje natural (NLP), similares a las que utilizan modelos como ChatGPT, con el objetivo de analizar más de 460.000 artículos científicos sobre envejecimiento publicados entre 1925 y 2023.

Esta metodología ha permitido clasificar un volumen de información inabarcable para cualquier equipo humano, revelando patrones ocultos y áreas poco exploradas en la investigación sobre envejecimiento.

Entre los hallazgos más relevantes, el estudio detecta "una desconexión preocupante: aunque la ciencia ha evolucionado desde la biología celular y molecular hacia el Alzheimer y la práctica clínica, persiste una brecha entre los descubrimientos biológicos básicos y su aplicación clínica, lo que podría estar frenando el desarrollo de tratamientos efectivos contra enfermedades asociadas al envejecimiento".

"Gracias a la inteligencia artificial podemos observar la literatura científica con una perspectiva imposible para el ojo humano y detectar oportunidades de investigación que hoy están desaprovechadas", han destacado los autores del estudio.