La UPV batió en 2025 todos sus récords de ingresos en proyectos de I+D+i con 119 millones de euros

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La investigación, desarrollo e innovación tecnológica (I+D+i) con sello de la Universitat Politècnica de València (UPV) batió en 2025 todos sus récords. El pasado ejercicio, la UPV ingresó 119 millones de euros en proyectos de I+D+I, casi tres millones más que su máximo histórico hasta la fecha (116,2 millones en 2023) y diez millones más que en 2024. Desde 1996, el trabajo y talento del ecosistema innovador de la Politècnica se traduce en 1634 millones de euros en ingresos por I+D+i.

Así lo recoge el informe UPV Innovación, realizado por la Oficina de Transferencia de Conocimiento (OTC) de la Politècnica y presentado en su parque científico en el marco del Fórum UPV Innovación 2026.

Además de la cifra récord de ingresos por I+D+I, el informe recoge "grandes resultados" en otras áreas clave de la transferencia tecnológica. En 2025, la UPV solicitó 30 nuevas patentes, registró 35 nuevos softwares, impulsó 24 empresas start-up e incorporó a su ecosistema innovador tres nuevas spin offs-empresas derivadas: Kensight Solutions, Colibri BIOMED y Cityverse Technologies.

"Sin duda alguna, 2025 fue uno de los grandes años de la I+D+I con sello UPV. Las cifras que recoge el informe UPV Innovación reafirman el liderazgo nacional en transferencia de resultados de investigación de nuestra universidad; cifras que ayudan a consolidarnos como la mejor universidad tecnológica de España", destaca en un comunicado el vicerrector de Innovación y Transferencia, Salvador Coll.

El Fórum UPV Innovación reunió en el parque científico a cerca de 300 profesionales de la investigación, emprendimiento y agentes del ecosistema I+D+i valenciano, en un acto inaugurado por el rector, José E. Capilla, y la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez.

La jornada comenzó con la sesión 'Hablemos de transferencia: conectando universidad y país', con la participación de la directora general de Transferencia de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Elisa Rivera, y el vicerrector de la UPV, Salvador Coll.

El programa incluyó la conferencia invitada de Elena García Armada, fundadora y presidenta de Marsi Bionics --homenajeada por la UPV en su proyecto Dones de Ciència--, quien compartió su experiencia en el ámbito de la robótica aplicada a la salud y la transferencia tecnológica desde la investigación hasta el mercado.

HISTORIAS DE INNOVACIÓN

A lo largo del evento se presentaron nueve "historias de innovación UPV", protagonizadas por personal investigador, emprendedores y estudiantes de la Politècnica que han destacado por su labor en proyectos de transferencia de conocimiento y tecnología para el mercado.

El encuentro permitió debatir sobre '¿En qué piensan las empresas cuando hablan de innovación?' en una mesa redonda, co-esponsorizada por Fundación LAB Mediterráneo, en la que participaron la directora del Centro de Innovación en Transición Energética de Moeve, Juana Frontela, y el director corporativo de Innovación de Nealis, José Guillermo Berlanga. La clausura corrió a cargo de Ana Darder, miembro del Consejo Social de la UPV y socia fundadora y directora de Desarrollo del Talento de Edicom.