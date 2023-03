La UPV lidera el una tecnología para "optimizar" las redes 5G y el Internet de las Cosas

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) lidera 'Musician', un proyecto disruptivo en el campo de las telecomunicaciones cuyo objetivo es el desarrollo de nuevos dispositivos que permitirían optimizar las redes de acceso inalámbricas de nueva generación y facilitaría el desarrollo y uso del Internet de las Cosas.

Coordinado por el Centro de Tecnología Nanofotónica (NTC), 'Musician' "cruzará los límites tradicionales entre disciplinas como la electrónica de radiofrecuencia y la nanofotónica, uniéndolas a través de resonadores nanomecánicos de alta frecuencia". El proyecto se centra en el desarrollo de NOEMS (del inglés Nano-Opto- Electro-Mechanical Systems), dispositivos integrados donde se manipulan electrones, fotones y fonones.

"Con la ingeniería adecuada, los NOEMS pueden tener funcionalidades esenciales en las tecnologías de la información y la comunicación (ICT), en particular en las redes de acceso tanto inalámbricas como cableadas que se caracterizan por requerir una interfaz con fibra óptica así como por administrar canales de microondas en el que se codifica la información dirigida a un determinado grupo de usuarios", explica, en un comunicado, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica y coordinador del proyecto, Alejandro Martínez Abiétar.

En este sentido, el especialista señala que cualquier tecnología que se utilice en las futuras redes de acceso --5G y sucesivas-- tiene que ser compatible con la microelectrónica CMOS de silicio, para garantizar la producción a gran escala y a bajo coste.

Así, la visión largo plazo es que los nodos de las redes de acceso de próxima generación, necesarias para hacer realidad el paradigma del Internet de las Cosas, incluirán NOEMS en chips integrados de silicio, que serán fabricados de forma masiva a bajo coste e interconectados con la fibra óptica.

Entre sus ventajas, la plataforma tecnológica NOEMS que se desarrollará en este proyecto destaca por su escalabilidad y por permitir una mayor capacidad de fabricación y reproducibilidad. Además, reduciría el consumo respecto a los dispositivos ICT utilizados actualmente, porque el uso de resonadores nanomecánicos (de consumo energético muy bajo) evita el uso de dispositivos electrónicos de alta frecuencia para generar las señales de GHz que se radian y que son más voluminosos y, consecuentemente, consumen más energía.

"'Musician' mejorará las prestaciones de los sistemas actuales mediante interfaces electromecánicos más eficientes que permitirán reducir el consumo de energía en estos nodos. El uso de resonadores nanomecánicos nos permitirá generar las frecuencias en las que va modulada la información en una región de varias micras cuadradas, reduciendo el tamaño de los chips. El objetivo es demostrar que la tecnología NOEMS puede ser disruptiva en redes 5G, así como en las redes de acceso de próxima generación requeridas por la Internet de las Cosas", incide Alejandro Martínez Abiétar.

DISPOSITIVOS DE ÓPTICA INTEGRADA

El proyecto, de especial relevancia para empresas dedicadas a instalación de red y fabricantes de dispositivos de óptica integrada, participa también el Institut Català de Nanotecnología (ICN-2, España), el Technical Research Centre of Finland Ltd (VTT, Finlandia) y el Institut d'Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie (Lille, Francia).

Financiado por la Agencia Estatal de Investigación, en el marco de la convocatoria CHIST-ERA, el proyecto arrancó el pasado mes de diciembre y concluirá a finales de 2025.