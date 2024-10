La UV investiga la relación entre trastornos del neurodesarrollo y alteraciones de la pubertad

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universitat de València, la Queen Mary University of London y la Barts Health NHS Trust de Londres ha incidido en las causas biológicas comunes entre muchas enfermedades del neurodesarrollo, como el síndrome de Down, el síndrome de X frágil o el síndrome de Rett, y los trastornos de la pubertad. El estudio ha sido publicado en la revista 'Annals of the New York Academy of Sciences' y el equipo de investigación confía en que pueda sugerir nuevas aproximaciones terapéuticas para estas condiciones.

Muchas enfermedades del neurodesarrollo de causa genética son conocidas por causar discapacidad intelectual, autismo o epilepsia. Menos conocido es que muchas de estas patologías van asociadas, además, a trastornos neuroendocrinos que pueden afectar al inicio y el transcurso de la pubertad.

"A pesar de que hay numerosos casos en que se ha descrito ad hoc la ocurrencia de trastornos del desarrollo neurológico con pubertad precoz o retardada, la asociación entre estas condiciones no está claramente documentada, y los mecanismos biológicos que subyacen no se comprenden en profundidad", ha explicado la profesora del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional y Antropología Física de la UV Carmen Agustín Pavón.

El estudio liderado por Carmen Agustín y la endocrinóloga pediátrica Sasha R. Howard (del Centro for Endocrinology, William Harvey Research Institute, Queen Mary University of London y el Barts Health NHS Trust de Londres) ha recopilado información sobre la gran diversidad de enfermedades del neurodesarrollo que cursan con trastornos de la pubertad, y hace hincapié en la necesidad de que la pubertad y la función reproductiva se controlen cuidadosamente en pacientes con trastornos del neurodesarrollo, y viceversa.

Según el estudio, en el que por parte de la UV también participan la profesora del Departamento de Biología Celular, Biología Funcional y Antropología Física María José Lorente, y el estudiante egresado de máster de la Facultad de Ciencias Biológicas Alexandru Vasile, el solapamiento entre estas condiciones se tiene que explorar para encontrar pistas sobre los mecanismos de la enfermedad en estos grupos de pacientes y para ofrecer nuevas vías de intervención terapéutica para los individuos afectados.

"Es muy interesante que variantes en principio no patológicas de algunos de los genes asociados a enfermedades del neurodesarrollo, como el gen MECP2, la pérdida de función del cual causa el síndrome de Rett, pueden causar alteraciones de la pubertad en población neurotípica", ha remarcado Agustín.

En esta línea, ha señalado que en sus laboratorios "se está llevando a cabo un proyecto para entender las posibles causas neuroendocrinas de las alteraciones puberales en un ratón deficiente para Mecp2, modelo del síndrome de Rett que se estudia desde hace años". El proyecto está financiado por el Fondo por la Investigación del Síndrome de Rett (FinRett), impulsado por las asociaciones española y catalana de Síndrome de Rett.

En su opinión, el conocimiento de las alteraciones endocrinas en Rett, una enfermedad rara que afecta el desarrollo neurológico, principalmente en niñas, y que provoca discapacidad motora e intelectual, pérdida del habla y epilepsia, entre otros síntomas, podría abrir la puerta a nuevas terapias de sustitución hormonal para aliviar los síntomas de esta grave enfermedad.