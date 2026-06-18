València da continuidad al binomio universidad-ciudad como espacio de colaboración entre ciencia y políticas públicas

Binomio Universitat - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALENCIA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital valenciana ha dado continuidad al binomio universidad-ciudad como espacio de colaboración entre la ciencia y las políticas públicas. Así, se ha destacado la importancia del conocimiento científico para adoptar medidas más eficaces, innovadoras y conectadas con retos urbanos.

La Comisión Operativa de seguimiento de esa alianza ha celebrado una nueva sesión de trabajo, correspondiente al segundo trimestre de 2026, en la que el Ayuntamiento de València, la Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV) "han avanzado en la planificación de los principales instrumentos de colaboración entre la ciudad y sus universidades públicas".

De este modo lo ha indicado, en un comunicado, el consistorio, que ha señalado que este encuentro ha servido "para dar continuidad al trabajo iniciado en el marco del binomio y reforzar su papel como espacio estable de cooperación institucional, orientado a conectar el conocimiento científico, la investigación aplicada y la innovación universitaria con los grandes retos urbanos de València".

La sesión ha contado, además, con la incorporación de los nuevos representantes de la Universitat de València, José María Montiel, vicerrector de Innovación y Transferencia, y Daniel González, gerente de la Universitat de València.

La concejala de Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones en esta ciudad, Paula Llobet, ha asegurado que "este binomio es el motor que permite transformar la investigación y la excelencia académica en soluciones reales y palpables para los ciudadanos".

"No podemos diseñar las políticas públicas del futuro sin ir de la mano de quienes generan el conocimiento. Las universidades son nuestros principales aliados estratégicos para construir una València más innovadora, ágil y preparada para el futuro", ha añadido la responsable municipal.

Uno de los asuntos centrales de la reunión ha sido la propuesta de plan de trabajo de la Comisión de Asesoría Científica, concebida como órgano de apoyo experto al citado binomio, ha detallado el Ayuntamiento.

Esta comisión contribuirá al desarrollo de los tres ejes estratégicos definidos para el periodo 2025-2027: infraestructuras y seguridad, recuperación económica y conservación de l'Albufera mediante la aportación de conocimiento especializado, análisis técnico y recomendaciones orientadas a la mejora de las políticas públicas.

Además, la Comisión de Asesoría Científica también tendrá "un papel relevante en la incorporación de la mirada metropolitana al trabajo del binomio". Esta perspectiva fue aprobada como eje transversal por la Comisión Estratégica, integrada por la alcaldesa de València --María José Catalá-- y los rectores de las universidades públicas valencianas, en su reunión anual celebrada a finales del pasado año. Con ello, el binomio "refuerza una visión de ciudad que atiende a retos", ha asegurado el consistorio.

Durante la reunión también se ha avanzado en la preparación de la II Edición del Encuentro Binomio Universidad-Ciudad, prevista para el mes de octubre.

La propuesta plantea una jornada abierta a la sociedad civil, orientada a visibilizar cómo la ciencia y la universidad contribuyen a mejorar la vida de la ciudadanía desde su aportación a las políticas públicas municipales.

El encuentro permitirá presentar las líneas estratégicas transversales del binomio, con especial atención a las infraestructuras hídricas críticas y a la gobernanza metropolitana, así como poner en valor el papel de las cátedras universitarias como instrumentos de transferencia de conocimiento al servicio de la ciudad, ha explicado la administración local.

EUROPEAN CAPITAL OF INNOVATION AWARDS

La Comisión Operativa también ha abordado la candidatura de València a los European Capital of Innovation Awards, iCapital, "una iniciativa que refuerza el posicionamiento de la ciudad como referente europeo en innovación urbana".

En este marco, el binomio universidad-ciudad "se consolida como una de las apuestas estratégicas de València para articular alianzas entre administración pública, universidades, ecosistema innovador y ciudadanía", ha apuntado el consistorio.

46 VALENCIA MEDITERRANEAN TECH HUB

Otro de los puntos tratados ha sido el seguimiento del Enclave Tecnológico Urbano de València, 46 Valencia Mediterranean Tech Hub, declarado primer Enclave Tecnológico Urbano de la Comunitat Valenciana.

Este proyecto representa "una apuesta de ciudad para consolidar València como nodo mediterráneo de innovación, tecnología, emprendimiento y transferencia de conocimiento", según su ayuntamiento.

En relación con el enclave, se ha destacado la firma de alianzas estratégicas con los parques científicos de las universidades valencianas y con la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana.

"Estas alianzas refuerzan la conexión entre ciencia, empresa, tecnología y administración pública" y "forman parte de un plan operativo 2026-2027 orientado a estructurar el enclave, definir su modelo de gobernanza y avanzar en el diseño de su catálogo de servicios y beneficios", ha señalado la administración municipal.

"Proyectos como el Enclave Tecnológico Urbano o nuestra firme candidatura a los premios iCapital demuestran que València está haciendo los deberes. Estamos uniendo a la administración, el talento universitario y el tejido empresarial para consolidarnos como el gran polo de innovación tecnológica del Mediterráneo, reteniendo nuestro talento y atrayendo inversión de alto valor añadido", ha afirmado Llobet.

"HERRAMIENTA ESTRATÉGICA"

Con esta nueva reunión, el Ayuntamiento de València, la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València "continúan avanzando en la consolidación del binomio universidad-ciudad como una herramienta estratégica para impulsar políticas públicas basadas en el conocimiento, la innovación aplicada y la cooperación institucional", ha añadido el consistorio, que ha expuesto que todo, "con una visión cada vez más abierta a los desafíos metropolitanos de València y su entorno".