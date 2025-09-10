València y Múnich colaborarán para intercambiar experiencias, probar soluciones innovadoras y potenciar startups

La concejala de Innovación del Ayuntamiento de València, Paula Llobet, se ha desplazado a Múnich, acompañada de representantes de Startup València, para participar en el evento 'DLD Future Hub: Impact of AI' - AYTO VALÈNCIA

El Ayuntamiento de València y el de Múnich han acordado impulsar la firma del acuerdo de colaboración 'City Sandbox Alliance', una iniciativa orientada a intercambiar experiencias y metodologías para evaluar proyectos piloto en entorno real, activar ventanillas únicas que faciliten la implantación de startups y abrir canales de 'soft-landing' entre el 'cap i casal' y los hubs de la capital bávara.

Así lo han acordado en el marco del encuentro internacional 'DLD Future Hub: Impact of AI', que se celebra en Amerikahaus (Múnich) del 9 al 11 de septiembre de 2025 y al que ha asistido la concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones de València, Paula Llobet, acompañada de representantes de Startup València y València Innovation Capital, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

La agenda de la concejala ha incluido una visita al Munich Urban Colab (UnternehmerTUM) para abordar la conexión entre ambos ecosistemas innovadores y tecnológicos y una reunión institucional en el Ayuntamiento de Múnich con responsables de digitalización, innovación y sostenibilidad, además de encuentros con actores estratégicos del ámbito inversor y tecnológico.

"Ambas ciudades compartimos la voluntad de impulsar una innovación útil para la ciudadanía y de atraer talento entre ambos ecosistemas. Por eso, hemos propuesto la firma del acuerdo 'City Sandbox Alliance', que permitirá intercambiar experiencias, probar pilotos de forma ágil y facilitar la implantación de startups con ventanillas únicas y canales de soft-landing entre los hubs de València y de Múnich", ha resaltado Llobet.

El consistorio ha subrayado que, con la firma de este acuerdo, València y Múnich "dan un paso más" en la cooperación entre ecosistemas, creando una "vía estable" para diseñar, probar y escalar soluciones urbanas con "impacto medible, y reforzando el posicionamiento de València como hub mediterráneo de innovación conectado con Europa".

Estas conversaciones van a permitir definir líneas de trabajo y un calendario de colaboración que prevé una reunión de lanzamiento técnica en 30 días, una misión inversa a València en el cuarto trimestre de 2025 y revisiones semestrales para asegurar seguimiento y resultados.

La edila participó este martes por la tarde en el panel 'Cities of the Future: Circular, Sustainable and Digital', donde además de presentar la estrategia València Innovation Capital, ha puesto en valor el papel de la ciudad como ciudad-sandbox del Mediterráneo, un "laboratorio urbano" que facilita a startups y empresas probar sus tecnologías con apoyo municipal y escalar sus proyectos en Europa.

Igualmente, ha hecho hincapié en que València ofrece un entorno "sólido y amigable" de crecimiento para emprendedores con proyectos vinculados al cambio climático. Su condición de ciudad sandbox, sumado al nodo de inteligencia artificial TEF de La Harinera, convierte a la ciudad en "un lugar estratégico para probar y escalar nuevas tecnologías urbanas".