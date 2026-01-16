El 112 Euskadi registró desde las 18.15h del día de la dana llamadas derivadas de Valencia pidiendo ayuda

Archivo - Varias personas caminan entre escombros en Sedaví tras la dana. ARCHIVO. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 Euskadi recibió el 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia y causó 230 muertos-- llamadas que informaban de peticiones de ayuda de ciudadanos que no podían contactar con el servicio de Emergencias valenciano.

De acuerdo a la información facilitada por el Gobierno vasco tras el requerimiento de la jueza de Catarroja que instruye la causa por la gestión de la barrancada, la primera de esta comunicaciones se produjo a las 18.15.27 horas, cuando una persona que se encontraba en Bilbao puso en conocimiento del 112 vasco que su mujer estaba en Picassent (Valencia) "aislada y rodeada por agua".

El pasado 8 de enero, la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco recibió un oficio de la sección civil y de instrucción del tribunal de instancia de Catarroja solicitando un informe relativo a las llamadas recibidas en el 112 Euskadi por derivación del 112 Comunitat Valenciana, aportando la definición de casos conservados en su CoordCom, e instando a conservar las grabaciones para el caso de que se incorpore su contenido a la causa, previo consentimiento de los implicados.

En relación a esta consulta, la administración vasca ha facilitado una tabla, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que detalla las llamadas recibidas en el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi los días 29 y 30 de octubre de 2024 relacionadas con las inundaciones. En este punto, precisa que todas las comunicaciones recibidas en el Centro de Coordinación de Emergencias de Euskadi tuvieron como origen la Comunidad Autónoma Vasca.

La documentación facilitada a la magistrada --notificada este viernes a las partes-- recoge más de una treintena de llamadas. Entre otros testimonios, se incluye el de una mujer que informó a las 20.26 horas desde Zegama de la situación de una amiga que se encontraba en Catarroja y que no había podido salvar a la persona dependiente a la que cuidaba al inundarse la casa.

"SE ESTÁ INUNDANDO TODO EN PICANYA"

A las nueve y dos minutos, el 112 vasco recibe una llamada desde Bergara (Gipuzkoa) en la que un ciudadano expone que "se está inundando todo en Picanya". Tres minutos después, entra otra llamada con un comunicante que informa de que varias personas están atrapadas en una nave en Loriguilla y aseguran que hay un fallecido. Según el informe de este servicio, se intentó transferir la llamada al 112 de valencia "con resultado negativo".

En las horas sucesivas, hubo nuevas llamadas reclamando auxilio para personas atrapadas en domicilios, techos de vehículos y árboles. En muchos de los apuntes sobre las actuaciones, se indica la imposibilidad de contactar en Valencia con Emergencias o diversos cuerpos de seguridad.

Ya el 30 de octubre, el día posterior a la terrible barrancada, el 112 Euskadi siguió recibiendo llamadas, pero ya de personas residentes en el País Vasco que no tenían noticias de sus allegados en Valencia. La última gestión que recoge este informe es del 30 de octubre a las 17.18 horas.