Los 18 artistas del Benidorm Fest afrontan las galas con un "cóctel de emociones" y esperan "conectar" con el público

ALICANTE, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 18 artistas que van a participar en el Benidorm Fest 2026 afrontan las galas del festival musical con un "cóctel de emociones", "responsabilidad" e "ilusión" para dejarse "la piel y los huesos" sobre el escenario del Palau d'Esports l'Illa y "conectar" con el público.

Así lo han destacado este lunes en una rueda de prensa celebrada en Benidorm (Alicante), a pocas horas de que comience este acontecimiento. Junto a los concursantes han estado la directora de Comunicación y Participación de Radiotelevisión Española (RTVE), María Eizaguirre, y el director del certamen, César Vallejo.

La banda de 'rock' Kitai abrirá las semifinales de la quinta edición del Benidorm Fest, que cerrarán Miranda! & bailamamá. Ambas galas serán el 10 y 12 de febrero en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm y en cada una se clasificarán seis artistas para la gran final del sábado 14.

En la primera semifinal los artistas actuarán en este orden: Kitai, con 'El amor te da miedo'; María León ft. Julia Medina, con 'Las damas y el vagabundo'; Luna Ki, con 'Bomba de amor'; Greg Taro, con 'Velita'; Izan Llunas, con '¿Qué vas a hacer?'; Dora & Marlon Collins, con 'Rakata'; Tony Grox & Lucycalys, con 'T amaré'; Mikel Herzog Jr., con 'Mi Mitad', y, finalmente, Kenneth, con 'Los ojos no mienten'.

La segunda semifinal seguirá el siguiente orden: Asha, con 'Turista'; KU Minerva, con 'No volveré a llorar'; Funambulista, con 'Sobran gilipo**as'; Dani J, con 'Bailándote'; The Quinquis, con 'Tú no me quieres'; Atyat, con 'Dopamina'; Rosalinda Galán, con 'Mataora'; Mayo, con 'Tócame', y, por último, Miranda! & bailamamá, con 'Despierto amándote'.

En la primera semifinal actuarán como artistas invitados Alaska y Paloma San Basilio, mientras que en la segunda lo harán Abraham Mateo y Luz Casal.

"LAS GANAS PUEDEN AL MIEDO"

Durante la rueda de prensa, los artistas han relatado a la prensa cómo se sienten en las horas previas a que arranque el festival. Así, desde Kitai han dicho que están "con muchas ganas" de pisar el escenario y que "las ganas pueden al miedo".

En la misma línea, María León ft. Julia Medina han defendido que están "muy amalgamadas" y "mimetizadas" y que quieren disfrutar la experiencia.

"Estoy tan concentrada que ya disocio", ha afirmado Luna Ki, otra de las 18 artistas del Benidorm Fest 2026, mientras que Izan Llunas ha insistido en la idea de que están ensayando "mucho" e intentando cuidarse "lo mejor posible" para "darlo todo".

Otros participantes como Tony Grox & Lucycalys han subrayado que la puesta en escena de su actuación transmitirá "amor", pero desde el punto de vista de una amistad, y que será "luz" y "paz". Además, Kenneth ha narrado que intenta llevar "lo mejor posible" los nervios y ha reconocido que siente como "una responsabilidad" cerrar la primera semifinal.

Por su parte, los artistas de la segunda semifinal también han intercambiado impresiones y sentimientos. Asha ha incidido en que al actuar la primera podrá disfrutar de las actuaciones del resto de sus compañeros "sin estar pensando" en la suya, que ya habrá ejecutado, y KU Minerva ha valorado que estas horas están siendo de "muchas emociones", así como un "cóctel de emociones", "intensidad" y "buen rollo".

Igualmente, Funambulista, que participa en esta quinta edición del Benidorm Fest, ha aseverado que encara las galas como "un momento" que todos los artistas van a recordar "toda la vida". Mientras, Dani J ha reconocido que la energía "no falta".

The Quinquis ha añadido que están deseando "conectar con la gente" y, en esta línea, Atyat ha hecho hincapié en que "a todo el mundo le va a subir la dopamina", al tiempo que ha reconocido que hay nervios por demostrar el trabajo realizado.

Del mismo modo, Rosalinda Galán espera que durante el resto de la semana no le queden "pensamientos intrusivos" por los nervios del festival, mientras Mayo considera que "todo está siendo increíble" y que está disfrutando de la experiencia.

JURADO Y VOTACIONES

El jurado profesional del Benidorm Fest 2026 lo integrarán Alicia García, directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios en Starlite Group; Almudena Heredero, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM); Dani Ruiz, productor y compositor para artistas como Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Chanel o Pastora Soler; Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision; Javier Llano, periodista y miembro de la Academia de la Música de España y responsable de programación musical en Cadena 100; Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify; Sonia Durán, gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI), y Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España (RNE), quien, además, ejercerá como portavoz del jurado.

El 50 por ciento de las votaciones corresponderá al jurado, formado por "profesionales nacionales e internacionales vinculados al mundo de la música y los medios de comunicación", y la otra mitad al voto del público. Concretamente, con un 25% procedente del televoto (llamadas de teléfono y/o mensajes) y de la aplicación de RTVE Play y con otro 25% por elección de un jurado demoscópico compuesto por una muestra de 350 personas.

La suma de los puntos del jurado profesional (50%) y del voto del público (50%) determinará qué seis candidaturas de cada semifinal acceden a la final y, en la final, cuál es la candidatura ganadora del Benidorm Fest 2026, según recogen las bases del evento.

En cuanto a las puntuaciones, Eizaguirre ha afirmado que "simplemente" se revelará qué artistas pasan a la final y que, cuando ya haya acabado el concurso, se desglosarán los resultados de las votaciones.

Además, preguntada por si la corporación pública teme que las audiencias se puedan ver afectadas por los horarios de las galas y por el hecho de que España no participe en Eurovisión, la directora de Comunicación y Participación de RTVE ha insistido en que el Benidorm Fest es un "grandísimo programa", una "apuesta impresionante" de la casa y una cita que se ha construido "poquito a poco", hasta el punto de ser un programa con "vida propia".

"ALTURA VISUAL"

Sobre el escenario, Vallejo ha recordado que todavía no ha trascendido el resultado del decorado, aunque ha avanzado que es "inmersivo" y que está basado en el mirador benidormense, como un "homenaje" a los cinco años del festival.

También ha resaltado que habrá un 'show' prácticamente "completo" y que las galas de este año son "más simpáticas" en cuanto a guiones, con momentos que van a ser "completamente virales". Así, ha recalcado que será una "carta de amor a los espectadores".

Del mismo modo, ha resaltado que "va todo bien" en las horas previas al estreno y que desde la radiotelevisión pública están "muy contentos" y "satisfechos". "Creemos que va a ser un 'show' con una altura visual, emocional y de divertimento que no habíamos visto hasta ahora en Benidorm Fest", ha sentenciado.

PREMIOS

Esta quinta edición del Benidorm Fest no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión, tras la retirada de RTVE por la participación de Israel, pero concederá más premios para los concursantes.

Junto al galardón en metálico de 150.000 euros brutos (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción), RTVE ha llegado a un acuerdo con TelevisaUnivisión para que este año uno de uno de los artistas viaje a Miami (Estados Unidos) para hacer promoción en la cadena y grabar un single. Habrá un tercer premio consistente en un billete a Estocolmo (Suecia) para grabar en los estudios de Spotify otro single.

Asimismo, con la nueva edición se cambia el trofeo. El certamen de este 2026 recupera y reinterpreta la mítica Sirenita de Oro que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm.