Las 23 ediciones de la jornada solidaria de donación de sangre en el IES Lluís Vives suman más de 20.300 donaciones

Jornada Solidaria De Donación En El IES Lluís Vives - GVA

VALÈNCIA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Lluís Vives de València ha acogido este sábado la 24ª edición de la jornada solidaria de donación de sangre, donde en sus 23 ediciones han sumado 20.300 donaciones y han captado a 2.000 nuevos donantes. Al encuentro, ha asistido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez.

Durante once horas consecutivas, de 10.00 a 21.00 horas, la ciudadanía podrá acercarse a donar y contribuir directamente al mantenimiento de las reservas hospitalarias necesarias para la atención diaria y las situaciones de emergencia.

El conseller de Sanidad ha señalado que esta iniciativa, que "se ha convertido en un referente de participación solidaria en la ciudad y en un ejemplo de colaboración entre instituciones, profesionales sanitarios y ciudadanía". Asimismo, ha apuntado que, "a lo largo de estos años, se han presentado a donar sangre en esta jornada 20.339 personas, un volumen fundamental para garantizar la asistencia sanitaria, y más de 2.000 personas se han iniciado como donantes, muchas de las cuales continúan hoy donando de forma regular".

El operativo de donación se ha ubicado en el gimnasio del centro, donde se han instalado 30 camillas y dos equipos de aféresis para la donación de plasma. Además, está atendido por 60 profesionales del Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana (CTCV). Todo el proceso se desarrolla bajo estrictos protocolos de seguridad y calidad, garantizando una experiencia cómoda y segura para las personas donantes, ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Gómez ha afirmado que "donar sangre es un gesto sencillo, seguro y rápido, pero de enorme impacto". "En apenas unos minutos, una sola donación puede ayudar a salvar hasta tres vidas", ha recalcado. Los requisitos son tener más de 18 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. Las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres hasta cuatro, siempre respetando un intervalo mínimo de dos meses entre donaciones.

IMPULSO A LA DONACIÓN DE PLASMA

Además de la sangre, el plasma constituye un componente esencial para el sistema sanitario. El CTCV abastece a todos los hospitales de la Comunitat de productos hemoterápicos y medicamentos derivados del plasma, imprescindibles para el tratamiento de enfermedades como la hemofilia y otros trastornos de la coagulación, patologías autoinmunes, inmunodeficiencias congénitas, grandes quemaduras y procesos clínicos de elevada complejidad.

Con el objetivo de avanzar hacia la autosuficiencia, se están intensificando las acciones de información, sensibilización y captación de donantes de plasma, integrando esta posibilidad en campañas como la que se celebra este sábado y facilitando el acceso mediante equipos de aféresis móviles. Estas medidas permiten aumentar las donaciones y responder de manera más eficaz a las necesidades asistenciales actuales y futuras.

El conseller ha agradecido la solidaridad de las personas donantes y ha remarcado que la donación "es un acto de generosidad que trasciende a quien la realiza". "Cada persona que dona se convierte en parte esencial de la cadena que salva vidas", ha añadido.

DATOS DONACIÓN DE 2025

El CTCV finalizó el año 2025 con un total de 175.978 unidades de sangre. La distribución por provincias ha sido de 94.024 unidades en Valencia, 18.158 en Castellón y 63.796 en Alicante. Estas donaciones fueron posibles gracias a la generosidad de 112.332 personas, que en muchos casos acudieron a donar más de una vez.

La cifra de donantes nuevos ha sido de 15.280, distribuidos entre Alicante (5.817), Castellón (1.387) y Valencia (8.076). En cuanto a las unidades de aféresis, se han registrado 1.586 unidades de plaquetas y 8.146 unidades de plasma, que suman un total de 9.732 aféresis, lo que supone 1.171 más que en 2024.

El CTCV realizó en 2025 un total de 4.807 salidas con equipos móviles: 2.589 en Valencia, 1.769 en Alicante y 449 en Castellón. En 2025, donaron un 55,45 por ciento de hombres y un 44,55% de mujeres, teniendo en cuenta que las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los hombres hasta cuatro.

Por franjas de edad, la donación se concentra principalmente en el grupo de 46 a 65 años, con 102.180 donantes, lo que supone aproximadamente el 58% del total. Los donantes de 18 a 35 años ascienden a 40.007 personas (23%) y los de 36 a 45 años suman 33.143 (19%). Los mayores de 65 años representan un porcentaje residual, con 648 donantes, menos del 1% del total.

"Estos datos reflejan la importancia de los donantes de edad media y la necesidad de seguir reforzando la captación y fidelización de población joven para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de donación de sangre en la Comunitat Valenciana", han subrayado Gómez.

ACCIDENTE ADAMUZ

A las preguntas de los medios de comunicación acerca del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), el conseller ha respondido que "todos los accidentes, todas las grandes tragedias suponen una exacerbación del acto de solidaridad y de generosidad de los ciudadanos hacia otros, lo cual me parece perfectamente loable y me parece comprensible".

Asimismo, Gómez ha remarcado que el mensaje que quiere lanzar es que, "en el día a día, estará en el acervo mental, en el acervo popular, el hecho de que la donación es importante". En este sentido, ha agregado que "la sangre no se puede fabricar y es la mayor herramienta terapéutica que en este momento tenemos para muchísimas enfermedades".

"Aún siendo importante esa exacerbación, esa hipérbole en la donación de sangre en los momentos de tragedia, en el accidente de tren o en la dana, sí que me gustaría que todos pudiéramos ser donantes", recalcó el conseller. Al hilo, subrayó que "le parece que es un acto de generosidad sin límites e imprescindible para poder mantener la calidad de vida de los ciudadanos de la comunidad venezolana".

Cabe recordar que en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado domingo hubo 45 víctimas mortales.