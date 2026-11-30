El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfrean Pérez Llorca, y la alcaldesa de València y cabeza de lista de los 'populares' al Congreso por Valencia, Mª José Catalá, celebran los resultados de su partido en las elecciones del 29N - EDUARDO MANZANA - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y la alcaldesa de València y cabeza de lista de los 'populares' al Congreso por Valencia, Mª José Catalá, han reivindicado los resultados obtenidos por el PP en la Comunitat Valenciana y en la ciudad de València en las elecciones generales de este domingo, al considerar que "ese millón de votos ha contribuido específicamente a que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente de España".

"Felicidades, querido Alberto, en la Comunitat Valenciana te necesitamos mucho, muchísimo", ha manifestado Llorca, mientras Catalá ha afirmado que "empieza un tiempo nuevo con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, en el que todo aquello que nos separaba, nos enfrentaba, nos polarizaba o nos dividía va a quedar atrás".

Llorca y Catalá han realizado una breve comparecencia en la sede del PPCV al finalizar el escrutinio y al acabar el discurso de Feijóo desde el balcón de Génova, acompañados por candidatos como la vicepresidenta de la Generalitat y cabeza de lista al Senado por Valencia, Susana Camarero, y por dirigentes como el líder del PP provincial, Vicent Mompó.

El PP ha ganado las elecciones generales del 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana con 13 diputados y el 34,23 por ciento de los votos (1.020.093 sufragios), manteniendo su número de escaños y bajando ligeramente --0,64 puntos porcentuales-- respecto a 2023, cuando obtuvo el 34,87 por ciento (922.064 votos), según los datos actualizados del escrutinio.

(((Seguirá ampliación)))