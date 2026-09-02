La 36ª MIM Sueca busca una "mirada cómplice" entre artistas y espectadores con 20 compañías y más calle

Brigitte - MIM SUECA

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mostra Internacional de Mim a Sueca (MIM) celebra del 17 al 20 de septiembre su 36 edicición en una programación que reivindica las artes escénicas como "espacio de encuentro, reflexión y emoción compartida". Bajo el lema 'La mirada cómplice', el festival, en el que actuarán 20 compañías y que lleva más propuestas a la calle, propone una "conexión" profunda entre artistas y espectadores basada "en el entendimiento, la empatía y la comunicación más allá de las palabras".

En la presentación de la programación, Ángeles González, directora artística del MIM de Sueca, ha estado acompañada por Julián Sáez Vercher, alcalde de Sueca, y Mercé Sorrentino Castillo, concejala de Cultura. La 36 edición está organizada por el Ajuntament de Sueca, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura (IVC), la Diputació de València-Cultura (Sarc) y el Ministerio de Cultura, y con el apoyo de À Punt Mèdia, según ha informado la organización en un comunicado.

El MIM Sueca mantiene su apuesta por una programación "contemporánea, integradora, universal y crítica, sin renunciar al humor y al entretenimiento de calidad como señas de identidad". Con un total de 20 compañías y 45 funciones, la programación de esta edición combina el teatro físico con otras disciplinas escénicas y propuestas de sala y de calle.

Son espectáculos que, según la organización, "ponen el foco en aquello que sucede entre el espacio escénico y el público: un cruce de miradas, silencios, gestos y emociones capaces de generar un puente entre quienes crean y quienes contemplan". El festival reivindica así "una complicidad" que no busca únicamente el "impacto inmediato", sino la "resonancia": esa sensación que permanece después de terminar un espectáculo y hace que una imagen, un color o una emoción continúen acompañando al espectador.

ITINERANTE

En esta edición, el MIM amplía su presencia en el espacio público con un nuevo espacio destinado a propuestas de acceso libre y la incorporación de un espectáculo itinerante. La voluntad es seguir acercando las artes escénicas a la ciudadanía y convertir las calles de Sueca en lugares de encuentro, descubrimiento y participación. Al espacio clásico de la Plaça Sant Pere se suma la Plaça del Molí de la Vila.

Aquí se exhibirán propuestas como 'Ákri', de Manel Rosés, un solo de circo protagonizado por un acróbata y una escalera que reflexiona sobre los límites, los cambios y el paso a la edad adulta; y 'Forat', de Dudu Arnalot, una propuesta de clown gestual y teatro de máscaras, poética y surrealista, protagonizada por un personaje obsesionado con la inmensidad de los agujeros y 'Triplette', de Labú& Cris Clown, un encuentro de tres payasos en un universo de humor, fragilidad y poesía.

Por último, el espectáculo itinerante 'Olympics', de Yllana& Nacho Vilar Producciones, llevará a las calles de Sueca una propuesta interactiva para todos los públicos, con una comedia "absurda" inspirada en los Juegos Olímpicos.

Además, el MIM Sueca centra su mirada en el teatro físico e integra también la danza y el circo como lenguajes escénicos. La programación de 2026 vuelve a reivindicar la capacidad de las artes escénicas para analizar el mundo contemporáneo, cuestionar estructuras convencionales y abrir espacios para la reflexión e incorpora propuestas que abordan cuestiones sociales desde lenguajes poéticos y escénicos.

Entre ellas se encuentran 'La Phazz', de Zero en Conducta, que aborda la salud mental; 'Forever', de Kulunka Teatro, que pone sobre la mesa cuestiones como la paternidad, la educación, la discapacidad, la sobreprotección, la sexualidad o la violencia; 'Dominare', de Maduixa, que reflexiona sobre el abuso de poder y las dinámicas de control; y 'Acasa', de Cia Ortiga, que, sin palabras y mediante el teatro de títeres y objetos, reflexiona sobre la búsqueda de un hogar, el desplazamiento y la necesidad de pertenencia.

Uno de los estrenos absolutos es 'La Inquilina', de Merce Tienda, una propuesta para público mayor de 16 años y de aforo reducido, que parte del silencio acumulado de una mujer que decide enfrentarse a aquello que ha reprimido. Pero en esta edición también habrá espectáculos de "gran fuerza visual y poética", como 'Ninguna palabra', de la compañía franco-argentina La Balbal, que combina riesgo, acrobacia y humor; 'Todo este ruido', de Qabalum, una pieza de danza contemporánea para dos intérpretes y un dron que explora los mitos sobre la creación, el tiempo y nuestra relación con la tecnología; y 'La dernière danse de Brigitte', también de Zero en Conducta, que recupera la historia de una anciana bailarina y sus recuerdos a través de un enorme títere, en una pieza sobre el paso del tiempo, la memoria y la despedida.

El movimiento y el lenguaje corporal ocupan también un lugar destacado en la programación, con propuestas como 'Liebe', de Titoyaya Dansa, que explora desde el movimiento el instante en que dos desconocidos se encuentran y surge una historia de amor, con un tono tierno, amable e irónico. A ella se suman 'Swing', de la suiza Cie Fluctus, que convierte la rivalidad entre dos personajes en un combate acrobático lleno de humor; 'Suspensión', de Cia. Nueveuno circo, una pieza que aborda la vulnerabilidad y la identidad masculina; y 'Sodade', de la francesa Minuit Compagnie, una propuesta de funambulismo, acrobacia, música en directo y poesía que habla de la memoria, la fragilidad y la resistencia humana.

Para el público familiar, 'El bosque de Coco', de La Buena Compañía, propone un espectáculo multidisciplinar que combina danza, teatro de máscaras y objetos para adentrarse en el funcionamiento del cerebro y en la gestión de las emociones infantiles a través de la historia de una niña que afronta la separación de sus padres.

El teatro de objetos y títeres estará representado por 'MicroShakespeare', de Toti Toronell, que convierte cinco obras de Shakespeare --Hamlet, Macbeth, Romeo y Julieta, La tempestad y El sueño de una noche de verano-- en "pequeñas experiencias" teatrales para el público, con objetos, auriculares y mucho humor.

También se podrá disfrutar de Saeta, de Javier Aranda, una tragicomedia visual sobre el oficio del titiritero, la fragilidad de la vida y el propio sentido del teatro.

En esta edición, la dimensión comunitaria del festival se concreta especialmente en un proyecto intergeneracional. Durante varios meses, un grupo formado por residentes locales de diferentes edades ha participado en un taller destinado a aproximar realidades y maneras de entender la vida aparentemente alejadas.

El resultado es una pieza que gira alrededor de los abuelos, los recuerdos, el paso del tiempo y la memoria. El proyecto está impulsado por L'Últim Toc Teatre y cuenta con la dirección de Emili Chaqués y Aitana Munera.