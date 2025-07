El 37 Festival de Cine de l'Alfàs del Pi abre el telón de la gala inaugural con emoción, humor y magia

ALICANTE 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de l'Alfàs del Pi (Alicante) ha inaugurado este sábado su 37 edición con una noche de emoción, humor y magia. Una edición especial en la que el director del certamen, Luis Larrodera, ha destacado que el festival es "una combinación maravillosa de sol, mar, arroz y cine" y que tiene "un guardián que nos está cuidando, Pepe, de la familia Iborra y unos Premios Faros de Plata a tres imprescindibles".

Este certamen, un referente cultural y turístico, celebra su trigésimo séptima edición gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante. La alcaldesa en funciones, Mayte García, ha celebrado con el auditorio que en el Paseo de la Fama de l'Albir brillan tres nuevas estrellas, según ha detallado el Ayuntamiento de l'Alfàs en un comunicado.

"No somos Hollywood, pero sí tenemos el mejor Paseo de las Estrellas del cine cerca del mar", ha subrayado. A continuación, la primera galardonada de la noche, Elena Irureta, ha recibido "muy emocionada" el Faro de Plata de manos del actor Juanjo Artero. "Soy una mujer con mucha suerte. Me he encontrado con los mejores compañeros que me han ayudado siempre en el camino", ha expresado.

Ambos han trabajado juntos a lo largo de diez años, en una "serie emblemática" como es 'El Comisario'. "Elena es tan buena actriz como buena compañera, una mujer que siempre da confianza, y de la que he aprendido mucho", ha elogiado.

La también veterana actriz Josele Román, quizás "la última superviviente" del cine del destape, "estrella sin rival" de los años 70, subía al escenario para entregar el segundo galardón de la noche al programa de TVE 'Cine de Barrio'. De este modo, ella se ha convertido en la protagonista de la noche al recibir un homenaje sorpresa del Festival de Cine de l'Alfàs por sus más de 100 películas, 20 obras de teatro, y su dilatada trayectoria musical.

"Predispuesta, talentosa, generosa y forma parte de la historia de nuestro cine", ha descrito Luis Larrodera a Josele Román. "Somos conscientes de que tu historia es parte de la nuestra también, porque tú has ayudado en esa España de la transición, a pasar del blanco y negro al color, a dibujar millones de risas", ha continuado.

CINE DE BARRIO

'Cine de Barrio', el programa de TVE, en su trigésimo aniversario, representado por la directora Machús Osinaga, la presentadora Inés Ballester, el realizador Gustavo Jiménez, y colaboradores Luz Sánchez Mellado y Benjamín Prado, recibía el segundo Faro de Plata de la noche.

"El premio más emocionante", ha agradecido la también valenciana Inés Ballester. "Porque es un premio compartido, somos un equipo, y Cine de Barrio es parte de nuestra vida. Cada sábado reunimos a un millón de personas que ven las películas en familia", ha destacado.

Finalmente los cómicos y presentadores, además de compañeros y amigos del homenajeado, Iñaki Urrutia y Carlos Librado, entregaban el último galardón de la noche a un también "muy emocionado" Julián López, que rememoraba su infancia, a su familia, a su tía, que disfrutaban con "ese cine que nos ha hecho tan felices y da sentido a lo que hacemos".

PROYECCIÓN DE PELÍCULAS Y CORTOMETRAJES

Hasta el 13 de julio y durante toda la semana se van a proyectar una treintena de películas, y a partir de mañana lunes, en la Casa de Cultura de l'Alfàs, por la tarde, cerca de medio centenar de cortometrajes, entre ellos los 27 que compiten en la única Sección Oficial a concurso.

El sábado 12 tendrá lugar la ceremonia de clausura, en la que se reconocerá con el premio Embajadora del Festival a la actriz, directora y activista cultural Sofía Squittieri, en una gala que presentará la actriz y guionista Marta González de Vega y en la que se entregarán los galardones y 9.500 euros en premios.

Desde su primera edición celebrada en julio de 1989, el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi ha logrado convertirse en una de las citas cinematográficas de referencia del panorama nacional y es ya uno de los festivales "más veteranos" del país y "uno de los más prestigiosos" dentro del mundo del cortometraje.

Su Certamen Nacional de Cortometrajes, que cuenta asimismo con 37 ediciones, se encarga de preseleccionar los cortos que compiten en los Premios Goya en la Categoría de Mejor Cortometraje Nacional de Ficción, gracias a un acuerdo de colaboración con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.