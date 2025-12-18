Los 40 años de la Comunitat Valenciana en la UE: turismo, ayudas de la PAC, formación digital y reparación tras la dana

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los 40 años de la Comunitat Valenciana en la Unión Europea, tras la adhesión de España en 1986, han dejado ayudas de la PAC para miles de agricultores y ganaderos, financiación para empresas y centros de investigación, para crear centros de formación digital, la rehabilitación energética de edificios públicos, recursos para reparar daños de la dana y reforzar la protección ambiental y la movilidad sostenible en el territorio.

El Parlamento Europeo y la Comisión Europea en España han presentado este jueves 'Desde 1986', una iniciativa que pretende informar del camino recorrido dentro de la Unión Europea y resaltar el importante papel que España desempeña en la construcción de Europa.

En contexto, esta iniciativa pone en valor que desde 1986, España "ha crecido con más derechos, más oportunidades y más presencia en el mundo", y Europa también es hoy "más fuerte gracias a la aportación española".

También, este proyecto pretende demostrar que Europa está mucho más cerca de los ciudadanos de lo que a veces imaginamos. Por eso, en este 40º aniversario han querido poner un "énfasis especial" en las Comunidades y Ciudades Autónomas, y por ello se ofrecen fichas específicas con datos, indicadores y ejemplos reales de cómo la UE ha impulsado su desarrollo en estos años.

Cada ficha regional permite ver cómo ha evolucionado su economía desde 1986; cómo crece el turismo en cada territorio, así como las prestaciones sociales con las que contribuye la Unión Europea; qué representa la política agrícola común (PAC) para sus agricultores y ganaderos; qué proyectos europeos han cambiado infraestructuras, movilidad, innovación, medio ambiente o servicios públicos; o qué proyectos apoyados por la UE se han llevado a cabo en cada región.

En la presentación de dicha iniciativa, la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, ha explicado que los materiales presentados buscan ofrecer a los medios "un marco claro, coherente y basado en datos objetivos" para analizar estos 40 años. Ha recordado que la adhesión fue "una decisión histórica, profundamente política y emocional", impulsada por "la aspiración de formar parte de un proyecto de democracia, estado de derecho, prosperidad y paz".

Andrés ha señalado que este aniversario se produce en "un momento geopolíticamente extremadamente complejo", marcado por "conflictos, tensiones comerciales y desinformación organizada", lo que hace "más necesario que nunca" explicar el proyecto europeo con rigor.

En este contexto, ha defendido que España sigue siendo "uno de los países más europeístas de la Unión Europea", con un apoyo "transversal y claro", y ha apelado al papel de los medios para ayudar a que los ciudadanos "no solo se sepan europeos, sino que se sientan europeos", reforzando así "un proyecto que hay mucho que celebrar, pero también mucho que defender".

Por su parte, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, ha subrayado que los 40 años de pertenencia de España a la Unión Europea "son la historia de un éxito", al tratarse de "una transformación sin precedentes en nuestro país desde la segunda mitad del siglo XX".

En este sentido, ha destacado que la adhesión supuso "la consolidación de la democracia, la modernización de las infraestructuras, la apertura de la economía al mercado único y el refuerzo de la cohesión económica y social", con un impacto directo en la vida de los ciudadanos gracias a "la libre circulación, la libertad de establecimiento, el programa Erasmus o el apoyo a los agricultores y al desarrollo regional".

DATOS DE LOS 40 AÑOS DE LA COMUNITAT EN LA UE

Según el INE, en 1998 residían en la Comunitat Valenciana 67.232 personas con nacionalidad de otro país de la UE. En 2022 esta cifra ascendía a 263.340 personas, lo que supone un incremento del 291,7%, y, con una población total de 5.097.967 personas, los ciudadanos de la UE (excluyendo España) representaban el 5,16% del total.

En 2023 se alcanzó un máximo histórico de turismo internacional en la Comunitat Valenciana, con cerca de 10,5 millones de visitantes extranjeros. Entre los países de la UE, Francia fue el principal mercado emisor; los países nórdicos se situaron como el tercer mercado internacional, con 902.946 turistas, seguidos de Países Bajos (770.671), Bélgica (699.738) y Alemania (695.992).

Según la Universitat de València, en el curso 2025-26 se prevé la recepción de 2.117 estudiantes Erasmus en la institución. Por su parte, datos del INE indican que en 2024 se registraron en la Comunitat Valenciana 1.132 matrimonios en los que uno de los cónyuges era español y el otro tenía nacionalidad de otro país europeo.

En 1986, el PIB de la Comunitat Valenciana se situaba en 3.196.668 millones de pesetas, el equivalente a 19.203 millones de euros, mientras que en 2023 alcanzó los 139.420 millones de euros, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). La población ha pasado de 3.732.682 personas en 1986 a 5.319.285 en 2024, de acuerdo con cifras del INE y Eurostat.

En la campaña 2024, la Conselleria abonó 104,1 millones de euros en ayudas de la PAC en la Comunitat Valenciana. De esta cantidad, 85,6 millones correspondieron a ayudas directas a la renta, que beneficiaron a 37.716 agricultores y ganaderos, mientras que las ayudas agroambientales ascendieron a 18,5 millones de euros y alcanzaron a 4.823 titulares.

PROYECTOS

Entre los proyectos destacados apoyados por la UE para la Comunitat Valenciana figura la reparación de cauces en entornos urbanos dañados por la dana, con un presupuesto de 29.114.711 euros y una contribución europea de 27.658.975 euros (95%, FEDER), con acciones de reparación de cauces, restauración urbana y mitigación del impacto de futuras danas.

Otro proyecto se centra en la sostenibilidad del sector agrícola y ganadero, con una dotación de 5.700.000 euros de NextGenerationEU para impulsar la agricultura de precisión, las energías renovables y la bioseguridad.

Asimismo, la rehabilitación de edificios públicos cuenta con una dotación de 23.000.000 de euros de NextGenerationEU para mejorar la eficiencia energética y la rehabilitación sostenible de inmuebles públicos emblemáticos de la Comunitat Valenciana.

En el ámbito de la formación, los centros para la formación digital básica de adultos disponen de 3.287.700 euros de fondos NextGenerationEU para la creación de 117 centros de formación digital y cursos sobre gestión bancaria online, trámites administrativos, videoconferencias y prevención del fraude digital, con una previsión de 5.989 personas formadas en el primer año.

Las ayudas europeas a empresas y centros de investigación cuentan con una dotación de 6.500.000 euros de NextGenerationEU dirigidos a la modernización empresarial, el refuerzo del ecosistema innovador y la investigación científica avanzada.

La aplicación GVA+Salut dispone de un presupuesto de 34.438.956 euros, con una contribución europea de 17.219.479 euros (50%, FEDER), destinada al desarrollo de la app, la gestión de citas médicas, el seguimiento de tratamientos, los avisos de medicación y la integración de servicios digitales.

Las reservas de la biosfera del Alto Turia y Valle del Cabriel cuentan con 985.610 euros de financiación de NextGenerationEU para proyectos de conservación ambiental, recuperación del patrimonio natural y cultural y apoyo a municipios en riesgo de despoblación, como Casas Altas, Chelva, Aras de los Olmos o Titaguas, entre otros.

El Plan de Bajas Emisiones de la ciudad de Alicante dispone de una dotación de 15.038.190 euros procedentes de fondos NextGenerationEU para medidas como la restricción del tráfico en el centro histórico, la creación de carriles bus, la ampliación de zonas peatonales, la adquisición de vehículos eléctricos y la digitalización del transporte público.