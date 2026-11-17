Presentación del Festival - AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XIII edición del Festival del Cómic de la Comunidad Valenciana Splash, que se desarrollará en el Polideportivo José Veral de Puerto de Sagunto (Valencia) del viernes 20 al domingo 22 de noviembre, reunirá a unos 50 autores y 19 editoriales.

La organización corre a cargo de la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Sagunto junto con el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ).

La inauguración será el viernes 20 a las 17.30 horas y en esta fiesta de la novela gráfica se contará con estands de 19 editoriales, así como con la participación de unos cincuenta autores y autoras de cómics.

Dentro de la programación del Splash destaca la presentación de las últimas publicaciones de algunos de los autores invitados, así como la Gala de Premios Splash 2026 (sábado 21, a las 20.00 horas).

Además, el Festival Splash albergará la exposición 'Instagráfico 2026: Un futuro en tus manos', a cargo de Javirroyo. Por lo que respecta al plano cinematográfico, se proyectará la película 'Hola, Frida' (2024), de Karine Vézina y André Kadi, el sábado 21 a las 11:30 horas.

Cabe destacar que durante los tres días se organizarán una gran variedad de actividades, talleres y juegos infantiles. Por otro lado, por lo que respecta a las charlas, el viernes 20 Lluís Recasens y Mario Domínguez impartirán la tertulia 'Cómic y memoria histórica', a las 18:00 horas.

Luego, a las 18:50 horas serán Sandra Díaz e Iria Ros quienes impartirán la charla 'Cómic y medicina'. El sábado 21, por la mañana, Agustín Comotto ofrecerá la charla 'Cómic ciencia ficción" a las 12:00 horas.

Después, a las 12:40 horas Mario Trigo hará lo mismo con 'Cómic y naturaleza' y, para acabar la mañana, a las 13:15 hora se podrá asistir a la charla 'Cómic Underground 2.0', de Víctor Dvnkel, Furillo, Juarma, Àngels Martínez y Joel de la Rocha. Por la tarde, a las 17:30 horas se impartirá la charla 'Cómic y memoria histórica', con María Castro, Tyto Alba, Fidel Martínez y Ángel de la Calle, moderado por Jordi Ojeda. Luego, a las 18:15 horas Sagar y Jorge García ofrecerán la charla

'Cómic homenaje' y, a las 19:00 horas, David Monturiol y Alfonso Font charlarán en 'Una vida de viñetas'.

Finalmente, el domingo por la mañana, a las 11:30 horas Javirroyo e Iñaki &Frenchy reflexionarán en la charla 'El humor en los tiempos del cólera'. Más tarde, a las 12:20 horas, Pedro Arjona presentará su último trabajo El Callao, sobre cómic negro.

Para acabar el ciclo de charlas del festival, a las 12:50 horas Marta Altueru y Natalia Velarde hablarán sobre sus debuts editoriales. El plato fuerte será la entrega de los Premios Splash 2026, cuya gala se celebrará el sábado 21 de noviembre a partir de las 20 horas.

La relación de galardones incluye autores, autoras y obras tan importantes como Encías Quemadas (Mejor Obra Nacional), de Natalia Velarde; Alimentar a los fantasmas (Mejor Obra Internacional), de Tessa Hulls; En vela, de Ana Penyas (Premio Entender el Presente); Marta Altieri, por Hotel Abuel (Premio Talento Joven); Iñaki & Frenchy (Premio Humor Gráfico); El disturbio eterno, de Joe Sacco (Mejor Obra de No Ficción); y La caja de Pandora, de Ángel de la Calle (Mejor Guion).

Aquí donde estoy, de María Castro y Tyto Alba (Premio María Pérez Lacruz de Memoria Histórica); el dibujante Alfonso Pont (Premio Una vida de viñetas); el divulgador especializado en cómic, ciencia, tecnología y cultura popular, Jordi Ojeda (Premio Divulgación); y el periodista de la sección de Cultura de El País, Tommaso Koch (Premio Mass Media).

La programación completa se puede consultar en la página web oficial del XIII Festival de Cómic de la Comunitat Valenciana Splash 2026. El concejal de Juventud e Infancia, Roberto Rovira, ha afirmado que este festival ya se ha consolidado como una referencia del cómic y es un orgullo para la ciudad: "Seguimos defendiendo que la cultura debe estar al alcance de todo el mundo. Por eso apostamos por un festival gratuito que permite conocer de cerca a quienes crean las historias y despertar el interés por la lectura entre las personas más jóvenes".

MEMORIA, IGUALDAD Y PROBLEMAS

"El cómic tiene una capacidad enorme para hacernos disfrutar, pero también para abordar la memoria, la igualdad y los problemas de nuestra sociedad. El cómic invita a pensar y a cuestionar lo que nos rodea", ha manifestado Roberto Rovira.

El concejal de Juventud e Infancia también ha añadido que esta edición tiene un significado muy especial por el homenaje a Elena Uriel y Sento Llobell, dos artistas muy vinculados a Sagunto y a la historia del Splash, que este año han diseñado el cartel.