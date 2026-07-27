Los 6.000 vecinos evacuados de La Vall d'Uixó pueden regresar a sus casas y se mantienen lo confinamientos

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal en la Vall- Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 27 (EUROPA PRESS)

Los 6.000 vecinos evacuados de los barrios de Toledo, Carbonaire, Sant Antoni y Sant de Josep de La Vall d'Uixó pueden volver a sus domicilios de forma inmediata, aunque se mantiene el confinamiento de toda la localidad hasta las 08.00 horas.

Del mismo modo, se mantienen las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de municipios afectados por el incendio hasta las 23:59 horas de mañana. El incendio, que sigue activo, tiene un perímetro aproximado de 72 kilómetros y ha calcinado unas 8.500 hectáreas.

Así, lo ha anunciado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del tercer Cecopi de la jornada junto al el director de Extinción, Raúl Gil celebrada a las 19.00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la Vall d'Uixó, que ha detelaldo que se está preparando un dispositivo para permitir mañana el regreso de la residencia desalojada.

Mañana habrá una nueva reunión a las 10.00 horas y se revaluará la situación de los municipios afectados. En total, en la actualidad se mantienen activas 18 evacuaciones, de las cuales 16 son núcleos urbanos completos, y un área residencial de Betxí, con 16.000 personas desalojados, mientras que permanecen confinadas más de 65.000 personas residentes en los municipios de Betxí, Onda y la Vall d'Uixó.

Valderrama ha realizado un llamamiento a "la tranquilidad" de la ciudadanía, y les ha agradecido "su paciencia y el cumplimiento de las normas que se establecen" porque es "beneficioso para todos y para ellos estar evacuados en algunos municipios ya que puede haber un nuevo conato que afecte a su seguridad" y para que los servicios esenciales puedan realizar su trabajo.

Ha explicado que hasta las 15.30 horas de hoy no han podido comenzar a actuar los medios aéreos por la inmersión térmica que se ha producido y esta noche con el incremento de la humedad relativa que se va a producir en toda la zona geográfica que está afectada, que se prevé de un 80% aproximadamente, "se puede abordar la situación más preocupa a los servicios esenciales y así poder avanzar hacia el día de mañana".

Por su parte, el director de Extinción, Raúl Gil, ha destacado que la diferencia de la situación respecto a la de ayer es que "a estas mismas horas este domingo estábamos corriendo prácticamente detrás del incendio, y hoy ya no es así".

Así, ha destacado que el dispositivo "está mucho más posicionado y está trabajando sobre puntos concretos". Además, se prevé que la evolución meteorológica esta noche "va a ser de un viento suave, muy suave y va a haber también una especie de tapón que va a impedir que haya mucho oxígeno con lo cual todas las llamas que pueda haber en frente del fuego va a ser favorable para poder trabajar junto al aumento de humedad".

PREVISIONES "MODERADAMENTE OPTIMISTAS"

De este modo, el dispositivo operativo se dispone a consolidar dos puntos, que son Aín y Tales-Onda, que son dos puntos muchos más estrechos, y a partir de ahí se procederá a trabajar en todo el frente del fuego a diferencia que ayer invadía la Sierra de Espadán. "Las previsiones son moderadamente optimistas, y tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla la noche para consolidar un trabajo hacia la estabilización, pero todavía está el fuego activo", ha señalado.

En ese sentido, ha apuntado que a primera hora de la mañana "se hará un vuelo de reconocimiento y en cuanto que esté disponible saldrán todos los medios porque puede haber una ventana de dos, tres, cuatro, o cinco horas que hay que aprovecharlas" y que "se centrarán sobre todo también en trabajo terrestre". "Vamos a reforzar todo el dispositivo terrestre y aprovechar las horas de vuelo que tengamos", ha apostillado.

Así, se mantienen desalojados los siguientes municipios: Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar, Azuébar, Almedíjar, la pedanía de Artesa (Onda), así como urbanizaciones de Betxí, según han concretado fuentes de la Diputación de Castellón.

Por tanto, en la actualidad se mantienen activas 18 evacuaciones, de las cuales 16 son núcleos urbanos completos, y un área residencial de Betxí. La población evacuada suma las 16.000 personas y de estas 500 se encuentran atendidas en espacios habilitados en las poblaciones limítrofes de Onda, Segorbe, Nules y Moncofa. Por su parte, se mantienen confinadas a las más de 65.000 personas residentes en los municipios de Betxí, Onda y la Vall d'Uixó.

Durante la jornada de hoy, trabajan en el dispositivo 30 medios aéreos apoyados por más de 400 efectivos que están dimensionados en base a las necesidades del incendio.



(EUROPA PRESS COMUNITAT VALENCIANA)

VA SOC 20260727212610 SZJ/AAM

-. Firma: SZJ/AAM .-

TELLÓ, 27 (EUROPA PRESS)

Los 6.000 vecinos evacuados de los barrios de Toledo, Carbonaire, Sant Antoni y Sant de Josep de La Vall d'Uixó pueden volver a sus domicilios de forma inmediata, aunque se mantiene el confinamiento de toda la localidad hasta las 08.00 horas.

Del mismo modo, se mantienen las medidas de evacuación y confinamiento en el resto de municipios afectados por el incendio hasta las 23:59 horas de mañana. El incendio, que sigue activo, tiene un perímetro aproximado de 72 kilómetros y ha calcinado unas 8.500 hectáreas.

Así, lo ha anunciado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión del tercer Cecopi de la jornada junto al el director de Extinción, Raúl Gil celebrada a las 19.00 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la Vall d'Uixó, que ha detelaldo que se está preparando un dispositivo para permitir mañana el regreso de la residencia desalojada.

Mañana habrá una nueva reunión a las 10.00 horas y se revaluará la situación de los municipios afectados. En total, en la actualidad se mantienen activas 18 evacuaciones, de las cuales 16 son núcleos urbanos completos, y un área residencial de Betxí, con 16.000 personas desalojados, mientras que permanecen confinadas más de 65.000 personas residentes en los municipios de Betxí, Onda y la Vall d'Uixó.

Valderrama ha realizado un llamamiento a "la tranquilidad" de la ciudadanía, y les ha agradecido "su paciencia y el cumplimiento de las normas que se establecen" porque es "beneficioso para todos y para ellos estar evacuados en algunos municipios ya que puede haber un nuevo conato que afecte a su seguridad" y para que los servicios esenciales puedan realizar su trabajo.

Ha explicado que hasta las 15.30 horas de hoy no han podido comenzar a actuar los medios aéreos por la inmersión térmica que se ha producido y esta noche con el incremento de la humedad relativa que se va a producir en toda la zona geográfica que está afectada, que se prevé de un 80% aproximadamente, "se puede abordar la situación más preocupa a los servicios esenciales y así poder avanzar hacia el día de mañana".

Por su parte, el director de Extinción, Raúl Gil, ha destacado que la diferencia de la situación respecto a la de ayer es que "a estas mismas horas este domingo estábamos corriendo prácticamente detrás del incendio, y hoy ya no es así".

Así, ha destacado que el dispositivo "está mucho más posicionado y está trabajando sobre puntos concretos". Además, se prevé que la evolución meteorológica esta noche "va a ser de un viento suave, muy suave y va a haber también una especie de tapón que va a impedir que haya mucho oxígeno con lo cual todas las llamas que pueda haber en frente del fuego va a ser favorable para poder trabajar junto al aumento de humedad".

PREVISIONES "MODERADAMENTE OPTIMISTAS"

De este modo, el dispositivo operativo se dispone a consolidar dos puntos, que son Aín y Tales-Onda, que son dos puntos muchos más estrechos, y a partir de ahí se procederá a trabajar en todo el frente del fuego a diferencia que ayer invadía la Sierra de Espadán. "Las previsiones son moderadamente optimistas, y tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla la noche para consolidar un trabajo hacia la estabilización, pero todavía está el fuego activo", ha señalado.

En ese sentido, ha apuntado que a primera hora de la mañana "se hará un vuelo de reconocimiento y en cuanto que esté disponible saldrán todos los medios porque puede haber una ventana de dos, tres, cuatro, o cinco horas que hay que aprovecharlas" y que "se centrarán sobre todo también en trabajo terrestre". "Vamos a reforzar todo el dispositivo terrestre y aprovechar las horas de vuelo que tengamos", ha apostillado.

Así, se mantienen desalojados los siguientes municipios: Aín, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Tales, Eslida, Vilavella, Artana, Sueras, Villamalur, Torralba, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Chóvar, Azuébar, Almedíjar, la pedanía de Artesa (Onda), así como urbanizaciones de Betxí, según han concretado fuentes de la Diputación de Castellón.

Por tanto, en la actualidad se mantienen activas 18 evacuaciones, de las cuales 16 son núcleos urbanos completos, y un área residencial de Betxí. La población evacuada suma las 16.000 personas y de estas 500 se encuentran atendidas en espacios habilitados en las poblaciones limítrofes de Onda, Segorbe, Nules y Moncofa. Por su parte, se mantienen confinadas a las más de 65.000 personas residentes en los municipios de Betxí, Onda y la Vall d'Uixó.

Durante la jornada de hoy, trabajan en el dispositivo 30 medios aéreos apoyados por más de 400 efectivos que están dimensionados en base a las necesidades del incendio.