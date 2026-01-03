61 quitanieves, más de un millón de litros de salmuera y 6.785 toneladas de sal para hacer frente a la nieve

Archivo - Imagen de una nevada. - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha mantenido este sábado una reunión con las agencias estatales, de carácter preventivo y reactivo, ante los posibles efectos de la borrasca Francis por nevadas en las carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana.

Bernabé ha señalado que "el objetivo principal es garantizar que la red de carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana esté en las mejores condiciones para que puedan ser transitadas o cortarlas en caso de que, debido a la nieve, no estén en buenas condiciones para el tráfico".

"Para ello, en la Comunitat Valenciana disponemos de 61 máquinas quitanieves, 20 extendedoras de salmuera, además de contar con 1.053.000 litros de salmuera y 6.785 toneladas de sal para hacer frente a las nevadas", ha precisado Bernabé en un comunicado.

Por provincias, Valencia dispone de 26 máquinas quitanieves, 4.300 toneladas de sal y 670.000 litros de salmuera; Castellón, 18 máquinas quitanieves, 1.245 toneladas de sal y 155.000 litros de salmuera; y Alicante, 17 quitanieves, 1.240 toneladas de sal y 228.000 litros de salmuera.

Además, desde el 29 de diciembre hasta hoy sábado, se han realizado trabajos de tratamiento preventivos en un total de 1.409 kilómetros de carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, con 34 toneladas de sal y 161.000 litros de salmuera.

EFECTIVOS GUARDIA CIVIL

Asimismo, la unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil ha previsto el siguiente dispositivo ante la posible nevada del lunes: en cuanto a la Comandancia de Castellón, trabajarán 123 efectivos el domingo; 139, el lunes y 118 el martes. En Alicante, 116 efectivos el domingo; 148 el lunes y 120 el lunes. En Valencia, por su parte, habrá 286 efectivos disponibles el domingo; 304, el lunes y 293, el martes. Además, tiene prealertados un helicóptero y un pelotón del GRS3 de Valencia para los próximos domingo, lunes y martes.

En cuanto a la Guardia Civil de Tráfico, para regular la circulación, establecer cortes o restricciones, los efectivos previstos en Castellón son 56 para el domingo; 62 para el lunes y 42, el martes. En Alicante, 70 efectivos para el domingo; 74, el lunes y 70 para el martes. Por último, en Valencia, 106 el domingo; 143 el lunes y 103 el martes. También la UME tiene preparados sus efectivos y equipos para, si fuera requerida en caso de emergencia, intervenir.

Finalmente, la delegada también ha subrayado la necesidad de "ser prudentes y seguir la información y las recomendaciones siempre a través de los canales oficiales". Y ha destacado que, "sobre todo, ante los proximos episodios de nevadas, especialmente del próximo lunes en las carreteras de Castellón, Valencia y Alicante, es muy importante evitar cualquier tipo de desplazamiento".