El 6.703, primer premio del sorteo de la Lotería de 'El Niño' 2026, se deja ver en 15 localidades de la Comunitat

Gente comprando lotería para el Sorteo Extraordinario de ‘El Niño’, a 29 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

VALÈNCIA/MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.

Ha sido muy repartido en toda España, y se ha dejado ver en 15 localidades de la Comunitat Valenciana: Quart de Poblet, Castelló de Rugat, Manises, Alfafar, Dénia, San Juan de Alicante, Benidorm, San Vicent del Raspeig, Alicante, San Miguel de Salinas, Burriana, Onda, Benicàssim, Castelló de la Plana, y Alcora .

Por contra, el segundo el tercer premio han pasado de largo por la Comunitat Valenciana. El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid. El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.