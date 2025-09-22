Unas 7.000 personas vibran en Orihuela (Alicante) al ritmo de música 'indie' en la primera edición de Tardeada

ALICANTE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 7.000 personas se han dado cita los días 19 y 20 de septiembre en el Recinto de Los Huertos en Orihuela (Alicante) para disfrutar al ritmo de la música 'indie' en la primera edición del festival Tardeada.

En estas jornadas, además de lo sonoro, la gastronomía y el ambiente festivo han sido "grandes protagonistas" para público procedente de "diferentes puntos de España", como Ciudad Real, València, Madrid o Mallorca, según ha informado la organización del evento en un comunicado.

Los promotores consideran que Orihuela se ha consolidado "como un nuevo referente dentro del circuito musical nacional". Todo ello, con un "cartel de lujo" y personas asistentes que han podido disfrutar de un cartel encabezado por Efecto Pasillo, La Habitación Roja, Marlena, Shinova, Dorian, Varry Brava y Despistaos, además de varios DJ y grupos locales como La Hornet, Partiendo la Pana y Glaziar.

Los artistas han destacado "la calidez y cercanía del público, así como la ilusión de formar parte de una primera edición que ya pide continuidad".

El "éxito" de Tardeada también se ha visto reflejado en el sector económico local, según la organización, ya que la ciudad ha vivido un "lleno absoluto en hoteles y restaurantes", que han colgado el cartel de "completo" durante el fin de semana, lo que confirma "el impacto del festival en la hostelería y en la proyección cultural y turística de Orihuela".

Con esta primera edición, que ha contado con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Orihuela, junto a otros que han apostado por esta propuesta cultura y musical, como Gama, Irel Studio, Naturnar, La Zenia Boulevard, El Redondo, Be Code y Orihuela Turística, esta cita ha demostrado su "capacidad para convertirse en una cita imprescindible del calendario musical".

La organización del evento, que ha corrido a cargo de La Música Mola junto consistorio, ya mira hacia el futuro "con el objetivo de consolidar el festival y mantener viva la ilusión de un público que ha hecho de Orihuela el epicentro de la música 'indie' en la provincia de Alicante".