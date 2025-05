El 72% de la Generación Z cambia sus hábitos de consumo para apoyar más al comercio local tras la dana, según un estudio

Casi el 80% de los consumidores valencianos mejora su fidelidad hacia las marcas que apoyaron a la Comunitat tras la barrancada

La llamada Generazión Z --jóvenes de entre 19 y 31 años-- ha modificado sus hábitos de consumo tras la dana que asoló gran parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre del pasado año, de manera que un 72% de ellos da ahora más apoyo al pequeño comercio y al producto local.

El dato se ha dado a conocer en Ecommerce Tour, donde además de abordar las últimas tendencias digitales, se ha contado con CEOs de empresas que se han visto afectadas por la barrancada.

El director de Asucova y consultor de Coto Consulting, Pedro Reig, ha dado a conocer a los asistentes un informe elaborado conjuntamente con el Club de Marketing del Mediterráneo.

Reig ha sido uno de los participantes en la mesa 'Valencia Resiliente: Empresas que Superaron la DANA', que ha sido moderada por David Forés, coordinador técnico de la Oficina Pateco del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana y en la que también han participado Pedro Pablo Merino, socio director y co-fundador de Ecommerce News y Marina Moya, CEO & Founder de Bolsalea.

Durante la sesión, Pedro Reig ha compartido los datos del estudio que revelan cómo la dana ha cambiado los hábitos de compra: el 72,3% de la Generación Z ha modificado su comportamiento tras la catástrofe, frente al 54,6% del resto de generaciones.

Otro dato llamativo es que el 78,9% de los consumidores valencianos han mejorado su percepción hacia las marcas que ofrecieron apoyo a la comunidad.

También se han compartido historias de superación y adaptación de empresas valencianas que enfrentaron los desafíos impuestos por la dana. Se han destacado iniciativas solidarias y estrategias innovadoras que han permitido a estas empresas no solo recuperarse, sino también prosperar en tiempos difíciles. La CEO de Bolsalea ha explicado que en su caso le dieron la oportunidad a tiendas que lo habían perdido todo a que se anunciaran en para que la gente pueda ofrecerles ayuda.

Otra de las mesas redondas se ha celebrado bajo el título 'Casos de merchants afectados. Cómo salir adelante tras perderlo todo', donde Marina Moya, Isabel Reig, directora en Original CV, Andrés Gómez, fundador de Fonan y Maria Asencio Guarch, diseñadora y socia de Lola Guarch compartieron experiencias y lecciones aprendidas en el proceso de recuperación post-dana.

"RECONSTRUIR LO CONSTRUIDO"

En este ámbito, los tres ponentes han explicado que ha sido un periodo complejo, puesto que han aprendido a "reconstruir lo construido" y que "la resiliencia, la adaptación y la transformación", se han convertido en sus nuevas formas de vida.

La diseñadora y socia de Lola Guarch ha confesado que "muchos de los comercios que fueron afectados por la dana no se van a volver a abrir, puesto que hay gente mayor que no quiere volver a apostar por su negocio" y ha asegurado que aún se encuentran en un proceso de resurgimiento, "porque aún no está todo hecho", ha matizado.

Por su parte, Andrés Gómez ha resaltado que hasta sus propios clientes le ayudaron a resurgir, "me hacían pedidos solidarios para echarme una mano, había ocasiones que quería tirar la toalla, pero era en ese momento cuando recordaba que se muere luchando y que los emprendedores llevamos venas de guerreros".

Otra de las mesas programadas ha sido 'Manual para entender a la GenZ: de Cringe a Crush', moderada por Amparo Cervantes, CEO de Aletreo. La sesión ha contado con la participación de Isabel Cucalón Arbella, CMO de Be Levels, Óscar Fernández, head of Communications en Civitatis y Javier Echaleku, fundador y director creativo en Echaleku Boxeo y Kuombo.

Los expertos abordaron las claves para conectar con la Generación Z desde el punto de vista de la construcción de marca, el lenguaje visual y la autenticidad. También se discutieron estrategias para adaptar productos y mensajes a un público joven, hiperconectado y exigente, destacando la importancia de la transparencia, la sostenibilidad y la personalización en las campañas de marketing dirigidas a este segmento.

Los tres ponentes se mostraron de acuerdo en que "con la gente joven ya no basta con vender: hay que interactuar, generar comunidad y darles voz. Se convierten en nuestros fans, nos ayudan a amplificar el mensaje y, en muchos casos, incluso dan pie a dinámicas de descuentos o afiliación".

En este sentido, Isabel Cucalón ha añadido "ya no hablamos solo de consumidores, sino también de creadores de contenido. Están hiperconectados, marcados por vídeos virales y tendencias fugaces, y por eso es clave que sepamos identificar qué encaja realmente con nuestra estrategia".

MICROINFLUENCERS

Por su parte, Óscar Fernández ha subrayado el papel de la tecnología en este nuevo escenario: "la inteligencia artificial se ha convertido en una aliada a la hora de crear contenido, pero no podemos delegar todo en ella. Es esencial supervisar y validar lo que genera. Y, además, no hay que perder de vista el papel de los microinfluencers: su autenticidad es lo que realmente conecta con la Generación Z."

El Ecommerce Tour (x) Valencia 2025 ha contado con una agenda de alto nivel y la participación de figuras destacadas del sector, como Paula Rodríguez, business Development Senior Director Webloyalty Iberia; Albert del Amo, especialista Ecommerce en BBVA; Víctor Beltrán, CEO Wabi home; Alexandre Orosia, head of Ecommerce en Porcelanosa; Concepción Linares, directora de Desarrollo de Negocio en Advanz y Dupla Logistics, Amador Sánchez, director Territorial Zona Levante Ctt Exprress; Carlos Fominaya, marketplaces manager en Ysabel Mora y José De la Rosa Noriega, co-founder de Creafin.

Además, el evento ha sido posible gracias al patrocinio de empresas líderes como CTT Express, Raiola Networks, BBVA, Webloyalty, ROI UP Group, e-goi y Creafin by Bluco, así como al respaldo de entidades colaboradoras como Aletreo, AXICOM, Juver, Oficina Acelera pyme, FEMEVAL, AVETC y Vinopremier.