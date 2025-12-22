El 77.715, tercer quinto premio, riega Elda y deja también alegría en otros puntos de Alicante y Valencia

Un hombre apunta los números que van premiando durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. - Eduardo Parra - Europa Press
Actualizado: lunes, 22 diciembre 2025 12:58
   VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

   El número fue cantado a las 11.06 horas en el segundo alambre de la quinta tabla y ha dejado un gran pellizco en la Administración número 7 de Elda (la ubicada en Alfonso XIII, 25), que ha vendido 38 series del número, según los datos facilutados por Loterías y Apuestas del Estado.

   Además, el número ha sido vendido en otros puntos de las provincias de Alicante y Valencia: Loterías Castillo de Alaquàs (dos décimos); en Manises port partida doble (dos décimos en la administración de la calle Riba-roja y en uno en Lotería Manises, que sigue 'pescando' suerte); un décimo en la administración 10 de Orihuela; y otra en Torrevieja (Orihuela 13-B).

   Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

   Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre. En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.

