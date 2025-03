PSPV, Compromís y EU-Podem justifican su ausencia en la "hipocresía" del PP por "apoyar" a Vox al "eliminar partidas de igualdad"

ALICANTE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este viernes en el Salón Azúl un acto institucional en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este sábado 8 de marzo, y al que no han asistido los grupos de la oposición, conformada por PSPV, Vox, Compromís y EU-Podem.

Al evento sí han acudido representantes de instituciones, de fuerzas y cuerpos de seguridad, del mundo empresarial, del asociacionismo y de la sociedad civil. Además, han intervenido tres mujeres procedentes de diversos ámbitos para reflexionar sobre la "necesidad de políticas de conciliación" por parte de instituciones y empresas y la "importancia de fomentar la corresponsabilidad en el ámbito familiar" para que ellas "puedan alcanzar sus metas en todas las áreas".

En concreto, estas tres profesionales han sido Laura Bañón Candela, jefa de proyectos de Siemens; Nuria Pla Villena, directora técnica de la Federación de Voleibol de la Comunitat Valenciana, y María Teresa Gordero Arias-Arguello, responsable de Equidad de Aguas Municipalizadas de Alicante, según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Tras el evento, el alcalde Luis Barcala y los concejales del equipo de gobierno del PP han desplegado una pancarta en la plaza del Ayuntamiento. Al mismo tiempo, pero de forma separada, metros atrás, representantes de PSPV, Compromís y EU-Podem han exhibido otra distinta.

Estos tres grupos han justificado su ausencia en la "hipocresía" que, a su juicio, llevan a cabo los 'populares' al "eliminar partidas de igualdad" de los presupuestos municipales --aprobados inicialmente esta semana-- tras "apoyar" a Vox, que lo reclamaba en una de sus enmiendas a las cuentas. También han hecho un llamamiento a participar en la manifestación convocada por Mujeres Feministas de Alicante, que partirá este sábado a las 18.00 horas desde la plaza de los Luceros.

BARCALA: "NO ES UNA CUESTIÓN DE NÚMEROS"

El primer edil ha subrayado la importancia de la "lucha" por la igualdad: "Todos contamos porque todos somos importantes, todos podemos representar los mismos papeles y tenemos que seguir en esa lucha por la igualdad, por la conciliación, por la equiparación y por la no distinción en función de género, en la que no hay un solo mensaje, no hay un solo camino, hay muchos".

"No es una cuestión de números, sino de políticas reales, de creer en lo que estás haciendo, más allá de pancartas y discursos", ha añadido el alcalde, quien ha abogado por "acabar con el silencio cómplice ante conductas que ponen palos en las ruedas de una lucha que no debe acabar nunca".

Posteriormente, en declaraciones a los medios, Barcala ha defendido que el equipo de gobierno es "con diferencia el más feminista que ha existido", con "mayoría de mujeres" y con "áreas transversalmente dedicadas al apoyo de la igualdad real, no a una de pancarta, camiseta o manifestación que luego se queda en palabras vacías".

Además, ha subrayado que no ha asistido ningún grupo de la oposición y, en particular, se ha referido a "esa izquierda que este año siente vergüenza, se ha escondido, está en silencio, no denuncia los casos de ataques a la igualdad de las mujeres": "Lo vemos desde esos casos en los que, por un lado, con una mano se subvencionan los cursos para igualdad y a asociaciones feministas y, con la otra mano, pero del mismo saco del dinero, se iban de prostitutas por las tardes".

"Esa hipocresía es la que hay que denunciar, la de los depredadores que por las mañanas daban mítines a favor de las mujeres y se llamaban nosotras, pero por las tardes estaban acosando a las compañeras", ha agregado el primer edil, quien ha destacado que "el silencio hace cómplice a la izquierda callada y avergonzada".

Preguntado por la eliminación de partidas concretas de los presupuestos en materia de igualdad, el alcalde ha asegurado que la política no se puede medir solo de esta forma, ya que eso sería "un criterio absolutamente hipócrita", y ha defendido que el ejecutivo municipal incorpora estas políticas "a todas las áreas" de forma "transversal". "Yo estoy tranquilo", ha apostillado.

Por su parte, durante el acto, la concejala de Bienestar Social y Derechos Públicos, Begoña León, ha señalado que "las mujeres de Alicante son sinónimo de talento, esfuerzo y éxito" y que "cada 8 de marzo es una oportunidad para poner en valor todo lo conseguido, para recordar de dónde venimos y, sobre todo, para mirar al futuro con optimismo". "Si hay algo que hemos demostrado es que cuando las mujeres avanzan, avanza toda la sociedad", ha agregado.

León ha recordado el lema de la campaña del 8M de este año, 'Alcanzar tus metas no tiene género', que "no es solo una frase", sino una "realidad" en la que "cada día más mujeres están dejando huella y construyendo un futuro sin límites".

"Desde el Ayuntamiento, seguimos trabajando para que este sea un compromiso real, con programas de apoyo, con redes de cuidado corresponsable, con formación y con medidas que permitan a cada mujer avanzar en su carrera profesional sin tener que elegir entre su familia y sus sueños. El éxito de una ciudad no se mide solo en cifras, sino en bienestar, en calidad de vida y en oportunidades reales", ha sentenciado León.

CRÍTICAS A PP Y VOX

Desde la oposición, en declaraciones a los medios, la concejala socialista Victoria Melgosa ha cargado contra "la hipocresía del gobierno del PP" y ha justificado la ausencia de su grupo en el acto institucional: "No vamos a ser cómplices de quienes con una mano organizan actos simbólicos y, con la otra, desmantelan las políticas de igualdad".

En ese sentido, ha exigido Barcala "que convoque de inmediato el Consejo Local de Igualdad para que dé la cara y explique por qué se ha aliado con quienes niegan la violencia machista y atacan las políticas de igualdad, suprimiendo todas las partidas municipales". "El alcalde no solo ha cedido a las exigencias de la ultraderecha de Vox, sino que lo ha hecho con absoluta complacencia".

En la misma línea, Sara Llobell, concejala de Compromís, ha lamentado que en el presupuesto "se elimine toda la partida de promoción de la igualdad o recursos contra la violencia de género" y que "no haya agentes ni promotores de igualdad".

Además, ha cargado contra la "oficina antiaborto", oficialmente denominada de Atención a la Maternidad, en la que, según Llobell, "se coacciona a las mujeres alicantinas", por lo que ha pedido "cerrarla ya".

Igualmente, la coordinadora de Esquerra Unida Alacant y asesora de EU-Podem en el Ayuntameinto, Lucía Ibáñez, ha exigido "políticas públicas que garanticen la igualdad real y plena para todas". "Para el PP nuestros derechos no son una prioridad, como demostró con la ordenanza de convivencia cívica o con la reciente apertura de la oficina de la maternidad", ha apuntado.

VOX: "IGUALDAD QUE NO DISCRIMINA"

Desde Vox, su portavoz, Carmen Robledillo, ha reclamado "políticas públicas eficaces, centradas en la protección real de las mujeres y en la igualdad que no discrimina, que no enfrenta y que protege sin politizar".

"Las mujeres de España merecemos respeto, oportunidades y seguridad, no discursos vacíos ni leyes dañinas. Es urgente trabajar con responsabilidad para lograr que la justicia no tenga ideología y porque la igualdad sea un principio real y no una herramienta de manipulación.

El acto institucional del Ayuntamiento ha arrancado con un recuerdo de Barcala al pirotécnico Pedro Luis Sirvent, que este jueves murió tras una explosión en la fábrica de la empresa que dirigía en la partida de Fontcalent. El alcalde ha mostrado su apoyo a la familia y a seres queridos del fallecido tras lo ocurrido.