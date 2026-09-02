Aaron Sevilla llevará 'Afrodise' a Roig Arena el 24 de octubre

Cartel - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El productor y DJ mexicano Aaron Sevilla presentará su proyecto musical 'Afrodise' el próximo 24 de octubre en Roig Arena, en una cita que convertirá el recinto en el epicentro del afro-house y los ritmos latinos.

Reconocido por su capacidad para mezclar influencias electrónicas con sonidos procedentes de distintas culturas, Aaron Sevilla se ha consolidado como "uno de los nombres destacados de la escena afro-house internacional".

Con 'Afrodise', el artista propone una experiencia musical inmersiva en la que la energía del baile, las percusiones orgánicas y las melodías de inspiración latina se combinan para crear una "atmósfera única".

Las entradas para el concierto de Aaron Sevilla saldrán a la venta próximamente en la web www.roigarena.com, tal como ha informado la organización en un comunicado.