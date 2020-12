Ábalos apela a una visión de España "solidaria" y en su "totalidad": "Madrid es España pero España no es Madrid"

ALICANTE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha defendido este viernes una visión de España "equilibrada" y "solidaria" en términos de inversiones, puesto que "a veces hay que invertir en un territorio para beneficiar al resto". En la misma línea, ha indicado que "la mejor visión que se puede tener de España es entenderla desde la periferia".

"Hay gente que piensa que España es Madrid, y no, Madrid es España pero España no es Madrid. Es más, es la peor visión que se puede tener del país", ha expuesto el titular de Transportes recordando unas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, ha apuntado que "no se puede ser insolidario, y al mismo tiempo ser patriota".

"Aquí nunca llueve a gusto de todos, de hecho, cada vez que vengo a Alicante me dicen que estoy despreciando el Corredor Mediterráneo y siempre digo que no. Hacer una cosa no es en detrimento de otra si realmente tenemos una visión sobre España en su totalidad y no a trocitos", ha declarado Ábalos en la clausura del Foro 'Movilidad Sostenible y Agenda Urbana para el futuro de Alicante', organizado por el diario 'Información'.

Igualmente, el ministro ha señalado al respecto del Corredor Mediterráneo que "no se trata de una inversión para las comunidades por las que transcurre" el proyecto, sino para el "conjunto de España". "Por eso no se puede hablar tampoco de fiscalidad parcial, porque al final todo esto radica en la solidaridad, y qué mejor sentimiento de pertenecer a una nación que ser solidario", ha añadido.

"Yo amo a mi tierra y la tengo que defender, pero especialmente la quiero dentro de España, y eso me obliga a tener una visión de España equilibrada, porque es muy diversa", ha sostenido Ábalos.

Por último, el ministro de Pedro Sánchez ha defendido que "la mejor visión del país se puede tener desde la periferia" y que esa "ventaja" recae sobre los valencianos. "Podríamos decidir ser otra cosa, como otros, pero decidimos ser españoles. Y además tenemos una apuesta de lo que es la aportación demográfica de todo el país por la situación de Alicante, lo que nos da una visión muy acertada".

GOBIERNO DE TRES

En otro orden de asuntos, Ábalos se ha referido, a preguntas de los asistentes, al actual Gobierno central como "un gobierno de tres" porque "tiene en cuenta también a los independientes". Se ha expresado en esos términos sobre la relación interna entre PSOE y Podemos y, en concreto, sobre la redacción del decreto antidesahucios.

"Los independientes son un tercio del gobierno, así que nosotros estamos acostumbrados a acordar o mantener posiciones distintas. Tengo una buena colaboración con los otros miembros del Gobierno, en general, no solo de Unidas Podemos, sino con el resto y no he tenido que hacer grandes esfuerzos", ha explicado.

Asimismo, en referencia al socio de gobierno del PSOE, ha señalado que "cada proyecto político debe permitirse su sello y su singularidad, y en el caso de Unidas Podemos, yo entiendo que han estado muy vinculados al movimiento antidesahucios, y para ellos tiene un valor muy especial". En la misma línea, ha negado que esté en "una batalla de egos" y ha añadido que "no se muestra preocupado" por el Ejecutivo Central.

Sobre el decreto, ha expuesto que "trata de afrontar el drama de los desahucios en plena pandemia" y ha señalado como algo novedoso que "involucra a las administraciones en el proceso". "Acotamos tres meses la suspensión del proceso e implicamos a las administraciones. Está muy equilibrada la solución", ha concluido.

XIMO PUIG

El titular de Transportes y Movilidad ha abordado también su relación con el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, así como el futuro del PSPV de cara al próximo año 2021. "Yo estoy muy bien con Ximo, me gusta reivindicarlo. Nosotros nos podremos enfrentar mucho dentro del partido pero nos reconocemos parte del mismo y eso es algo que a alguno le cuesta", ha indicado.

Asimismo, ha sostenido: "El Partido Socialista no es más mío que de otro". Y ha añadido que no le gusta que "algunos se apropien" de una entidad "con tanta carga histórica". Ha añadido, al respecto, que pese a que haya podido "enfrentarme o polemizar" con algún compañero o persona, luego es "todo lo contrario" porque "te han acompañado en tu trayectoria".

"Yo puedo entender que para quienes contemplan la vida de modo que una vez que me he enfrentado ya va separando o dividiendo, sea difícil de entender, pero a los que estamos en el Partido Socialista ya con tanto tiempo nos gusta no restar e incorporar todo el capital", ha señalado Ábalos, quien ha matizado que "nosotros vamos a apoyar la consolidación del gobierno de la Generalitat".