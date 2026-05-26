Abhir actuará el 13 de noviembre en la sala Auditorio Roig Arena con su show "más intenso" - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El 'Ultraswan Tour' de Abhir hará parada en la sala Auditorio del Roig Arena de València el próximo 13 de noviembre, ha anunciado la organización en un comunicado.

Apenas unos días después de lanzar su tercer álbum, el artista anuncia su esperado regreso a los escenarios tras dos años sin girar.

De cara a este nuevo espectáculo, Abhir promete "romper cualquier expectativa con un directo que oscila entre la vulnerabilidad y el caos", avanzan.

El artista indocanario llevará esta dualidad al límite en el que será su show "más intenso" hasta la fecha.

Las entradas para el concierto de Abhir salen a la venta el próximo jueves, 28 de mayo, a las 13.00 horas, en la web www.roigarena.com