Abierto el paso peatonal que une las estaciones de Metrovalencia Alicante y Xàtiva: Conectadas 4 líneas en 3 minutos

VALÈNCIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paso peatonal creado bajo el subsuelo de la calle Alicante de València para unir las estaciones de metro Alicante y Xàtiva ha sido abierto este jueves al público tras más de treinta meses de obras para crearlo. Se trata de un túnel de 260 metros de longitud que se recorre en unos tres minutos que conectando esas dos terminales de Metrovalencia permitirá tener acceso a cuatro líneas de esta red: la 3, la 5, la 9 y la 10.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus; y el concejal de Movilidad en la ciudad de València, Jesús Carbonell, han presidido la inauguración de este paso, que podrá ser usado por los 6,5 millones de usuarios de la estación de Xàtiva --la más concurrida de la red de Metrovalencia-- y el millón de la de Alicante.

Pérez Llorca ha asegurado que esta infraestructura "ha sido una oportunidad para que la Generalitat contribuya a reconfigurar y mejorar el corazón de la capital" valenciana. "Amplía la oferta de servicio de Metrovalencia al conectar de manera mucho más cómoda y rápida a los vecinos de València y de los municipios del área metropolitana, así como a los miles de turistas que nos visitan", ha dicho.

Martínez Mus ha comentado que la ejecución de este túnel ha sido "una obra larga", pero ha resaltado que "ha valido la pena". "El resultado merecía dedicarle el tiempo que se le ha dedicado", ha indicado el conseller, que ha afirmado que esta infraestructura mejora las posibilidades de viaje que ofrecen estas dos estaciones.

La obra ha contado con financiación de los fondos europeos, ha supuesto una inversión de más de 24 millones de euros y se ha desarrollado con visión de futuro, como ha resaltado el titular de Infraestructuras, para permitir que más adelante pueda acoger el paso de los tranvías que por medio de la línea 10 atraviesen el centro de València.

"Es una inversión que hemos procurado hacer útil. Se vio la necesidad, y ha sido una medida muy acertada, de ampliar el túnel para que en el momento que surja la necesidad no tener que volver a hacerlo para convertirlo en un túnel ferroviario con el fin de que por aquí puedan circular tranvías-tren hacia el centro de València", ha expuesto el conseller.

Juanfran Pérez Llorca ha destacado también que este sea un paso "preparado para el futuro y capaz de anticiparse a las nuevas necesidades de movilidad de la ciudadanía y a los proyectos de expansión que planifica Metrovalencia".

El concejal de Movilidad en la capital valenciana, Jesús Carbonell, que ha hablado en el acto en nombre de su alcaldesa, María José Catalá, al no poder asistir esta a la apertura por enfermedad, ha agradecido la apuesta de la Generalitat por València con infraestructuras como esta. "Un paso inferior pensado no solo para ahora sino también para el futuro", ha dicho también.

Carbonell ha señalado que con este túnel los valencianos "ganan en conectividad" y en "una movilidad más eficiente y sostenible", además de remarcar que la ciudad "da un paso más hacia la aspiración de conectar el sur con el centro y posteriormente con el norte a través de la L10" de Metrovalencia. En esta línea, ha considerado una decisión "correcta y valiente, que otros no quisieron ver y que este Consell ha visto", la de adaptar el paso con vistas a que en el futuro pueda acoger tranvías.

"ESPECIALMENTE RELEVANTE EN FALLAS"

El edil de Movilidad ha añadido que el túnel será "especialmente relevante en Fallas, para descongestionar las calles en picos de afluencia" de gente, a la vez que ha remarcado que la urbanización de la superficie mejora un emplazamiento "único" del "corazón" de València. "Era necesario ampliar aceras y se ha hecho; se han ampliado los metros ganados para el peatón en los puntos más estrechos y el Ayuntamiento mantiene las dos paradas de la EMT", ha expuesto.

El 'president' de la Generalitat ha señalado que el entorno urbanizado con la construcción del paso inferior está custodiado "por dos de los edificios más simbólicos del patrimonio histórico y cultural" de València: la Estación del Norte y la Plaza de Toros.

El responsable autonómico ha comentado que al tiempo que el Consell ha puesto en marcha este cañón peatonal, la Diputación de Valencia ha restaurado el coso taurino y el Gobierno de España está llevando a cabo "la primera gran renovación de la Estación del Norte". Ha apuntado que estos son proyectos que se unirán a la futura remodelación de la calle Colón de la capital valenciana, impulsada por su ayuntamiento.

"Este conjunto de actuaciones que estamos llevando a cabo las cuatro administraciones supone un ejemplo de trabajo conjunto y de apuesta por crear entornos urbanos más amables y centrados en las personas", ha manifestado Juanfran Pérez Llorca.

"LA MÁS DURA"

A la apertura del túnel han asistido también representantes de la Asociación de Comerciantes del centro histórico de València. La gerente de esta entidad, Julia Martínez, ha indicado, preguntada por las molestias que durante más de dos años han provocado estas obras a los establecimientos comerciales del entorno, que de todas las grandes obras acometidas en el centro de la ciudad "esta ha sido la más dura".

"La más dura porque era una obra muy complicada en un espacio muy pequeño" como es la calle Alicante y su entorno, ha señalado. Así, ha destacado "la complejidad de hacer los muros pantalla, colocar las locas y cambiar todas las conducciones de suministros. Esta es una zona en la que no se había actuado desde hacía muchísimos años. Los comerciantes han sufrido muchísimo", ha comentado.

Martínez ha resaltado que han cerrado dos comercios --una tienda de disfraces y una cafetería--, que otros han tenido que despedir a gente porque su actividad ha bajado durante el desarrollo de las obras del túnel y que otro se ha trasladado a otro lugar.