Abierto el plazo para inscribirse en el sorteo para comprar los palcos de la Batalla de Flores

Archivo - Batalla de Flores, en el Paseo de la Alameda, a 27 de julio de 2025 - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha abierto el plazo para inscribirse en el sorteo para la compra de los palcos de la Batalla de Flores, último acto de la Gran Fira de Juliol. Las personas interesadas en comprar un palco para este acto deberán inscribirse previamente en la web www.batalladeflors.com para participar en un sorteo que dará opción a la compra.

Seguidamente hay que completar el formulario que encontrarán en la misma web, donde tendrán que indicar nombre, apellidos, documento identificativo (DNI/NIE/número de pasaporte), teléfono y dirección de correo electrónico. Cada persona inscrita recibirá un número para participar en el sorteo y un código para poder acceder a la web de venta.

El plazo de inscripción, abierto desde este viernes a mediodía, se cerrará a las 23.59 del próximo 20 de julio. No hay límite para el número de inscritos. El formulario de alta en el sorteo solo permite una inscripción por documento identificativo, dirección de correo electrónico y teléfono.

El sorteo para poder comprar los palcos se celebrará, ante notario, el 22 de julio a las 10 horas, mediante un programa informático. Este programa (testado previamente por el notario) emitirá seis números al azar con una separación mínima entre números de 73. De los seis números generados, los cinco primeros serán los que comenzarán los tramos de números premiados (72 por cada número más el mismo número: total 73 números x 5 tramos=365 números premiados) y el sexto número marcará el inicio de la lista de espera (por si algún número premiado no ejerciera su derecho a compra).

El resultado del sorteo se publicará en www.batalladeflors.com y las personas seleccionadas recibirán una notificación en la dirección de correo electrónico proporcionada en el momento de la inscripción. La lista de espera también se podrá consultar a través de la web.

La compra de los palcos se podrá efectuar desde las 8.30 horas del 23 de julio hasta las 9 horas del día siguiente. A partir de ese momento, los palcos no vendidos pasarán a ofrecerse telefónicamente a las personas de la lista de espera por riguroso orden de número.

Estas personas podrán ejercer la opción de compra hasta las 9 horas del sábado 25. Todo el proceso se desarrollará según las bases del sorteo, que han sido aprobadas por la junta de gobierno local de este viernes.