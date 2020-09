Abierto València premia 'Territorio y Refugio' como mejor exposición y a Amanda Moreno como artista destacada

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las galerías de arte abren sus puertas en horario especial para celebrar la octava edición de 'Abierto València', que este año ha premiado como Mejor Exposición a la muestra 'Territorio y refugio' de la galería Luis Adelantado, mientras que el reconocimiento al Artista Destacado es para Amanda Moreno, por 'The Sky was made of Amathyst' en Espai Tactel.

La Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LAVAC) ha presentado este viernes las principales novedades del certamen, entre ellas una app para visitar de manera virtual las exposiciones, y ha dado a conocer los premiados de la nueva edición. En el acto han participado la presidenta de LAVAC, Rosa Santos; la directora del IVAM, Nuria Enguita; la concejala de Recursos Culturales, Glòria Tello, y el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, entre otros.

Después de que el jurado visitara este jueves las 17 galerías participantes, este viernes se han entregado los diferentes galardones de 'Abierto València'. En representación de la Conselleria de Cultura, Pérez Pont ha anunciado que el premio a Mejor Exposición que otorga la administración autonómica y dotado de 3.000 euros más IVA ha recaído en 'Territorio y refugio' de la galería Luis Adelantado, de la que ha destacado que se hayan seleccionado artistas vinculados al territorio para lograr un "montaje elegante y profundo".

El premio del Ayuntamiento a Artista Destacado, anunciado por Glòria Tello, ha sido para Amanda Moreno de Espai Tactel. La edil ha destacado estetrabajo conceptual por la materialización de las ideas de Moreno en diferentes soportes.

El premio adquisición de la Fundación Hortensia Herrero ha sido para cuatro obras: dos de Samuel Nieto en Galería Shiras; otra de Ana Talens en la galería Luis Adelantado y una de María Tinaut en la Galería Rosa Santos.

Desde DKV han repartido el premio adquisición en una obra de Amanda Moreno, dentro de Espai Tactel, y otra de Luis Cremades, en galería Luis Adelantado. La revista MAKMA ha otorgado su premio adquisición a Alex Gambín, en Tuesday to Friday, por su "inquietante reflexión del logos de la construcción y destrucción". El premio adquisición de Gandia Blasco ha sido para Philip Gerald en Tuesday to Friday y Lucía Blas desde Galería la Mercería.

Por su parte, la Fundación Juan José Castellano ha suspendido su premio adquisición ya que "por causa mayor, en parte debido al coronavirus", no han tenido tiempo suficiente de visitar las galerías. Adquirirán más adelante una obra de una de las galerías participantes en el certamen, ha explicado el asesor de la fundación Horacio Silva.

HORARIO ESPECIAL Y VISITAS VIRTUALES EN 3D

'Abierto València' se celebra hasta el 2 de octubre para invitar al público a visitar y conocer los proyectos de las galerías de arte contemporáneo valencianas. Este viernes y sábado abren sus puertas en horario especial continuado de 17.00 a 23.00 horas, para dar a conocer la apertura de su programación y los nuevos proyectos.

Entre las principales novedades de la presente edición, Santos ha destacado la ampliación de fechas y la búsqueda de nuevas estrategias de difusión, centradas en el área digital. Ante "tiempos difíciles" como los de la pandemia, "es esencial sensibilizar a los valencianos sobre la importancia de acercarse al arte contemporáneo", ha explicado.

En este sentido, gracias a la plataforma Red Collectors, se podrá visitar de manera virtual y en 3D las 17 galerías participantes. Por otro lado, de la mano de Cervezas Alhambra, se ha creado un nuevo premio que los propios visitantes de las galerías votarán a lo largo del certamen y se comunicará el 2 de octubre.

MESAS REDONDAS, VISITAS GUIADAS Y RECORRIDOS

Desde este viernes a las 17.00 horas, y durante este fin de semana, las galerías de arte abren sus puertas al público para mostrar sus colecciones y divulgar las creaciones de sus artistas. Visitas guiadas por las galerías así como diferentes mesas redondas son otras de las actividades que complementan el programa.

Por la tarde se abrirán las galerías al público en horario especial de 17.00 a 23.00 horas. Las que forman parte del circuito son: Luis Adelantado, Aural, Benlliure, Isabel Bilbao, Alba Cabrera, Galería Cuatro, Espai Tactel, La Mercería, The Blink Project, Tuesday to Friday, Punto, Rosa Santos, Set Espai d'Art, Shiras Galería, Galería Thema, y Vangar. La castellonense Espai Nivi Collblanc y la alicantina Aural participan en la Sala 2 del Centre del Carme, mientras que Isabel Bilbao participa desde Jávea.

Como en ediciones anteriores destacan las rutas 'Gallery Walk' del viernes y el sábado, organizadas por ARCO y las charlas en el IVAM la mañana del sábado 26 de septiembre, que este año corren a cargo de la fundación 'El Secreto de la Filantropía'. Los participantes serán, Elisa Hernando, fundadora de Arte Global y Red Collectors; el comisario y director del Centro de Arte Hortensia Herrero, Javier Molins; y el presidente de la fundación 'El Secreto de la Filantropía', Luis Trigo.

A preguntas de los medios sobre si se realizarán eventos de difusión del sector galerista valenciano, como la fiesta de apertura de Abierto València que tradicionalmente se celebra en el IVAM y que se ha suspendido por el coronavirus, Santos ha explicado que la labor de LAVAC es "por encima de todo generar ese encuentro" entr eel público y el sector, aunque "a veces las cosas suceden cuando es posible", ha dicho, antes de lamentar que "los tiempos difíciles· hayan obligado a suspender el acto en el museo.

No obstante, ha señalado que se han inventaod otras fórmulas como las visitas en 3D y ha asegurado que se trabajará por difunfir "de otra manera".

Respecto a la posibilidad de ampliar la colaboración del Ayuntamiento de València con las galerías valencianas, la concejala Glòria Tello ha señalado que desde el consistorio están "siempre dispuestos a colaborar" y ha recordado la creación del portal culturalvalencia para dar a conocer la actividad del sector.

También ha destacado que, para mitigar los daños económicos ocasionados por la pandemia, el Ayuntamiento ha "repelado de las partidas" presupuestarias a fin de llevar a cabo la compra de obras de arte de galerías de la ciudad y de anticuarios. "Estamos siempre dispuestos a escuchar cualquier propuesta, intentamos estar a su lado", ha remarcado.