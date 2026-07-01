Abortan una quedada masiva de patinetes eléctricos en el Parque de Cabecera de València e interponen 10 denuncias

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha abortado una quedada "masiva" de patinetes eléctricos en el Parque de Cabecera de la capital que pretendía recorre la ciudad, ha interpuesto 10 denuncias y ha inmovilizado ocho vehículos de movilidad personal (VMP) por estar trucados en velocidad o tener baterías externas que alteran su rendimiento, lo que supone "un grave riesgo para la seguridad vial", entre otros motivos.

Desde el cuerpo han apuntado que estos encuentros "suelen derivar en conducción temeraria o en situaciones de peligro, con carreras ilegales y maniobras que ponen en riesgo a peatones, que es el colectivo más vulnerable, ellos mismos y el resto de usuarios".

El Grupo de Inspección y Vigilancia de los Viales Ciclistas ha inspeccionado a todos los vehículos que pretendían participar en dicha quedada, el pasado 29 de junio sobre las 18.00 horas, y finalmente ha interpuesto 10 denuncias y ha inmovilizado ocho VMP.

Las mismas fuentes han destacado que la Policía Local de València interviene ante "cualquier concentración de este tipo" con el propósito de "garantizar la seguridad vial y evitar situaciones del riesgo". Además, han garantizado que trabaja "continuamente para consolidar esta micromovilidad, en especial la de VMP, ya que se ha de conducir de forma segura y ajustada a las normas".