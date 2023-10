Absueltos el acusado de violar a su hija y la madre de la menor que estaba acusada de cómplice tras desdecirse la joven

CASTELLÓ, 23 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a un hombre para el que el fiscal solicitaba 15 años de prisión por un delito continuado de agresión sexual por violación ejercido sobre su hija; y a la madre de la menor, para la que el ministerio público pedía 8 años de cárcel, a la que acusaba de ser cómplice.

Así, la Sala ha dictado sentencia tras el juicio que se celebró el pasado 5 de octubre, en el que los acusados negaron los hechos y la menor, que declaró tras un parabán, reconoció que le contó a una monja de una institución religiosa en la que había estado que su padre había abusado de ella durante tiempo, tras lo que la religiosa presentó una denuncia, y que ratificó estas acusaciones ante el juzgado.

No obstante, aseguró que posteriormente presentó un escrito ante la Generalitat Valenciana diciendo que nada de lo que había dicho era verdad.

La menor declaró en la vista oral que acusó a sus padres porque no se encontraba bien psicológicamente y quería "llamar la atención" de éstos porque consideraba que era la hija a la que menos querían. "Luego me dí cuenta que se me había ido de las manos", dijo.

La joven, que negó que hubiera sufrido algún tipo de presión a la hora de declarar en el juicio, indicó que había recibido tratamiento psiquiátrico y que lo que declaró en un principio respecto a los hechos fue "fruto" de su invención.

El fiscal elevó a definitivas sus conclusiones, al considerar que la menor "denunció abusos muy serios y por presiones administrativas y familiares se ha desdicho", por lo que solicitó una sentencia de condena; mientras que la abogada de la defensa de los acusados aseguró que no podía dictarse una sentencia condenatoria, puesto que consideraba que no existían pruebas.

