Acampada por la vivienda València defiende su derecho a seguir y proclama que la lucha por un hogar digno "es de todas"

La Acampada por la vivienda instalada en la Plaza del Ayuntamiento de València. - ROBER SOLSONA/EUROPA PRES

VALÈNCIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Acampada por la vivienda instalada en la Plaza del Ayuntamiento de València defiende que está en su derecho de mantenerse y que seguirá allí "hasta que se propongan medidas reales" para solucionar la crisis. "No vamos a ceder", aseguran sus integrantes, que recalcan que "esta lucha por un hogar digno y accesible es de todas". Por ello, animan a hacer realidad "la resistencia pacífica".

La Acampada ha hecho público este miércoles ante los medios de comunicación un manifiesto en el que sus participantes recuerdan que son un campamento "autónomo y autogestionado" que surgió de forma espontánea tras la manifestación por la vivienda del sábado 3 de octubre en València. "Estamos aquí porque no podemos más. Las políticas actuales no garantizan algo tan básico como es el derecho a la vivienda. Queremos una vivienda digna y adecuada para todas las personas, como dice el artículo 47 de la Constitución", explican.

Para ello, continúa el manifiesto --leído por Hugo, el portavoz de la Comisión de Comunicación de Acampada València-- es necesario que "el mercado inmobiliario se regule a favor de la gente" y pone como ejemplo que en la provincia de Valencia, según datos de un portal inmobiliario, los precios de los alquileres han aumentado un 70% desde 2020.

"No podemos seguir así. Hay que topar los precios de los alquileres. Pero no queremos solo que no sigan subiendo, tienen que bajar.

Exigimos contratos de alquiler asequibles e indefinidos que garanticen estabilidad y seguridad habitacional y acabar con el fraude de los falsos alquileres de temporada. Pedimos también que se regulen los precios de las viviendas y que se facilite el acceso a las personas jóvenes y vulnerables", proclaman.

Igualmente, solicitan "urgentemente la creación de un parque de vivienda pública y accesible para la clase trabajadora". Y advierten:

"No podemos seguir conviviendo con fondos buitre y grandes propietarios. Reclamamos la expropiación de esas viviendas y que los especuladores no acumulen ni una más. Las queremos para la gente. No se puede seguir haciendo negocio a costa de vulnerar nuestros derechos. Las casas son para vivir, no para enriquecerse".

"LOS TURISTAS A LOS HOTELES"

"Tampoco son para que los turistas vengan a divertirse unos días. El modelo turístico está matando la vida en los barrios y el comercio local. Queremos que los bajos vuelvan a ser para las tiendas de barrio y que se eliminen las licencias de pisos turísticos. Los turistas a los hoteles", añade el manifiesto.

La Acampada exige también "la paralización inmediata de todos los desalojos y que se dé protección a la familia sin hogar". En este punto, el campamento valenciano recalca que pondrá "todos los medios que pueda para evitar los desahucios". "Decimos basta ya. Ni una familia más sin casa y ni una casa más sin familia", aseveran.

LLAMAMIENTO A LA HUELGA GENERAL

Por último, hacen un llamamiento a secundar la huelga general porque "no podemos seguir permitiendo que haya una economía rentista que hace negocio a costa de que no podamos tener un techo". "No vamos a ceder y vamos a seguir aquí hasta que se propongan medidas reales para solucionar la crisis de la vivienda. Llamamos a la resistencia no violenta, activa y comunitaria. Esta lucha es de todas. Por un hogar digno y accesible", concluyen.

Al término de la lectura, y a preguntas de los medios sobre las amenazas en redes de grupos ultras a la acampada, que va a coincidir con la celebración en la ciudad de los actos del 9 d'Octubre, el portavoz ha explicado que se defenderán "de forma no violenta e intentaremos hacer un cordón de seguridad atrayendo la mayor cantidad de gente posible". Ha asegurad que cuentan "con el apoyo de las Fuerzas de Seguridad del Estado de su parte", puesto que esos colectivos de ultraderecha son "un grupo violento que intenta disolver una acampada no violenta". "Por lo tanto, estamos en nuestros derechos de mantenernos aquí y aguantaremos", ha apostillado.

En este punto, ha recordado que la Acampada anima a acudir a la acampada en la plaza porque quieren "acumular la mayor cantidad de gente posible para poder hacer realidad esa resistencia pacífica y ese cordón de seguridad".