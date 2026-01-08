Un accidente de tráfico destapa un cultivo de marihuana en viviendas de Náquera y Serra

Marihuana intervenida - OPC

VALÈNCIA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un accidente de tráfico ha permitido destapar un cultivo de marihuana en viviendas de las localidades valencianas de Náquera y Serra y ha propiciado la detención de tres personas, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

El pasado 30 de mayo de 2025, agentes de la Policía Local de Náquera acudieron a un aviso por un accidente de coche en una urbanización del municipio. Una mujer había colisionado con otro vehículo conducido por un hombre de nacionalidad serbia que aseguró que el responsable del coche era un amigo suyo que acudió al lugar del accidente y afirmó ser el conductor habitual.

En el interior del coche se hallaron entre 12 y 15 garrafas de agua, así como restos de productos fertilizantes y fitosanitarios. Además, se percibía un fuerte olor a marihuana. Por ello, la Policía Local puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Unos días antes, el coche accidentado fue visto estacionado en la puerta de una vivienda de la misma urbanización donde tuvo lugar el siniestro. Además, en el mes de febrero, un hombre, también de nacionalidad serbia, fue identificado en la puerta de esta casa. Se estaban cometiendo robos en viviendas por la zona y mostraba una actitud sospechosa.

Cuando fue requerido por los agentes, respondía las preguntas de manera evasiva, asegurando que era un estudiante y vivía junto a su pareja en la vivienda. Con toda la información recabada, los agentes comenzaron a realizar vigilancias discretas en la vivienda. Detectaron un fuerte olor característico de esta sustancia que procedía de la misma. Además, observaron que las ventanas siempre estaban tapadas con un toldo. La valla perimetral también estaba cubierta, dificultado la visibilidad de la parcela desde fuera.

Los autores se desplazaban recurrentemente a una segunda vivienda ubicada en Serra, donde también se percibía un fuerte olor a marihuana. Tanto en esta como en la vivienda de Náquera se detectaron enganches ilícitos a la red, haciendo que las sospechas de un cultivo 'in door' fueran cada vez más evidentes.

Finalmente, se solicitó autorización judicial y el pasado 18 de diciembre se realizó la entrada y registro de ambas viviendas. En total de aprehendieron 992 plantas de Cannabis Sativa en estado de crecimiento y floración, 24 ventiladores, 15 tubos de ventilación y extracción, 35 lámparas LED, ocho equipos de aire acondicionado, tres lámparas de balastro, tres extractores, tres termostatos y 20 garrafas de fertilizante.

En la operación han sido detenidos tres hombres de 28, 31 y 55 años y nacionalidad serbia por delitos de tráfico de drogas en modalidad de cultivo, pertenencia a organización criminal y defraudación del fluido eléctrico. Dos de ellos han ingresado en prisión.

Ambas viviendas estaban arrendadas. Sin embargo, la de Náquera había sido alquilada con documentación falsa para no levantar sospechas.

Los detenidos pertenecían a una organización criminal estructurada jerárquicamente. Se organizaban en dos escalones. En el primero se integraban los jefes con funciones de logística, dirección y coordinación. En el segundo estaban los ejecutores, encargados de la vigilancia de las viviendas y el mantenimiento de las plantaciones.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Bétera. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Llíria.