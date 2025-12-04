Acción Ecologista-Agró denuncia movimiento de tierras y posibles vertidos irregulares en l'Albufera

Archivo - Albufera - CAIXA POPULAR - Archivo

VALÈNCIA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Acció Ecologista-Agró ha presentado una solicitud formal ante la Fiscalía de Medio Ambiente para la investigación de varios movimientos de tierras, aterramientos y posibles vertidos o gestión irregular de residuos en zonas protegidas de la marjal norte del Parque Natural de l'Albufera en los términos municipales de Catarroja y Massanassa, según ha informado la entidad en un comunicado.

La entidad ha documentado alteraciones en la topografía de zonas inundables, modificación de márgenes y séquies, aportación de materiales ajenos e indicios de uso de residuos como material de cumplimentación.

Según el contenido remitido en Fiscalía estas actuaciones "se están llevando a cabo sin señalización de obra, sin autorización del Parque Natural ni informe previo de la Confederación Hidrográfica del Júcar". En ese sentido, alerta de que cualquier movimiento de tierras sin control puede provocar "daños graves a la marjal, especialmente en el contexto actual, donde todavía hay una gran cantidad de residuos dispersos a raíz de la dana de octubre de 2024".

Así, señala que la posible incorporación de residuos a los rellenos o su ocultación bajo capas de tierra "puede dificultar su retirada, contaminar el suelo a mayor profundidad y afectar negativamente los flujos de inundación y drenaje".

La organización considera que los hechos pueden vulnerar varios instrumentos normativos, como El PORN del Parque Natural, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley de Aguas de Busot.

Por ello, en su comunicación oficial, la entidad pide a Fiscalía la apertura de diligencias de investigación, la comprobación de la existencia o inexistencia de autorizaciones administrativas, un informe urgente de la CHJ sobre posible afectación del dominio público hidráulico y la valoración de posibles infracciones administrativas o penaltis.

Del mismo modo, solicita la adopción de medidas cautelares para evitar la continuidad de las actuaciones. Además, afirma que hoy en día, los movimientos de tierras y las intervenciones irregulares descritas "siguen observándose sobre el terreno", lo que "refuerza la necesidad de una actuación inmediata por parte de las administraciones competentes".