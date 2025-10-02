ACPV pide a la jueza de la dana que Tragsa informe del equipo técnico preavisado el 29O y la posición de la maquinaria

Archivo - Restos de la DANA en un campo de arrozales en las inmediaciones de la Albufera, a un mes del paso de la DANA por Valencia, a 29 de noviembre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular que representa Acción Cultural del País Valencià (ACPV) en la causa de la dana ha pedido a la magistrada instructora que requiera a la empresa Tragsa que informe del equipo técnico que fue preavisado el 29 de octubre, cuando las riadas dejaron 229 víctimas mortales en la provincia de valencia, y sobre la posición de las máquinas con que contaba.

Así consta en un escrito a la jueza, al que ha tenido acceso Europa Press, después de haber tenido conocimiento esta acusación del informe entregado por la empresa de Transformación Agraria SA (Tragsa) en el juzgado, en el señala que aquel día "se movilizaron tres encargados que estuvieron suministrando avituallamientos, dos como refuerzo en el operativo de guardia Valencia".

La empresa respondía así a la petición de información de la magistrada sobre el cumplimiento que Tragsa dio a la solicitud efectuada por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias (Asvre) a las 16.24 horas de que se mantuvieran en preventivo de recursos y personal de guardia indicando específicamente qué utilización de dichos recursos se hizo por parte de la Generalitat.

Ante esta conestación, ACPV quiere "aclarar determinados extremos de la disponibilidad de los medios materiales y personales de Tragsa disponibles en una situación de emergencias".

Según señala en el escrito, "ante la perplejidad, sorpresa y desazón que causa constatar que el único requerimiento a Tragsa fue llevar 'avituallamiento' al Centro de Emergencias de L'Eliana a las 18:30, y a los parque de bomberos de Requena y Torrent a las 19:30, el 29 de octubre, pese a los potentes medios de que dispone Tragsa, es de interés para esta parte que se incorpore a las actuaciones el encargo efectuado por la AVSRE a Tragsa durante los años 2024 y 2027 por el que abona la cantidad de 2.506.424,97 euros (696.229,16 euros en 2024, 835.474,99 euros en 2025, 835.474,99 euros en 2026 y 139.245,83 euros en 2027".

Según añade esta acusación popular, en ese encargo, obtenido de fuentes abiertas de internet, se determina que Tragsa "ejecutará tareas de apoyo logístico a las funciones de la AVSRE contempladas en los diferentes Planes y Procedimientos de Emergencias"; con funciones "muy específicas" asociadas al Puesto de Mando Avanzado; instalación de módulos de despliegue rápido en el plazo de 24 horas desde su activación; suministro de avituallamiento a personas desplazadas, en albergues, operativo, etc; instalación de grupos electrógenos; otras funciones de apoyo logístico y seguimiento y control del parque móvil del Centro de Coordinación de Emergencias.

Por ello, pide que se incorporen a las actuaciones la 'Formalización del encargo al medio propio Tragsa para la prestación del servicio de apoyo logísitico a las funciones de la AVSRE', contempladas en los diferentes planes y procedimientos de emergencias; que se requiera a la empresa información relativa a qué equipo técnico concreto y personal del grupo de no adscritos de la Gerencia de Valencia se preavisó, con especificación de su número y funciones de cada uno de ellos, así como las posiciones de la maquinaria que se revisaron, detallando las características de cada una de ellas y su utilidad.