La actividad empresarial se desarrolla con normalidad, con un seguimiento de la huelga del 2,57%, según la CEV

VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actividad empresarial se desarrolla con normalidad en la Comunitat Valenciana, con un seguimiento de la huelga general convocada para este miércoles del 2,57%

Según ha informado la CEV en un comunicado, de acuerdo con la información facilitada por los distintos sectores empresariales, la huelga convocada para este miércoles registra en sus primeras horas un seguimiento del 2,57% en la Comunitat Valenciana.

"El dato pone de manifiesto que la actividad productiva se desarrolla con plena normalidad en un tejido empresarial que integran 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores, y en el que la práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a su puesto de trabajo", ha subrayado.

No obstante, se trata de un primer balance que deberá actualizarse a lo largo del día. A esta hora, el comercio todavía no ha iniciado de forma generalizada su actividad, por lo que su comportamiento no queda reflejado en estos primeros datos.

Asimismo, en aquellos sectores en los que su implantación ha sido posible, el teletrabajo está contribuyendo a garantizar la continuidad de la actividad, al permitir que las plantillas desarrollen su labor al margen de las dificultades de movilidad que pudieran derivarse de la jornada.

Hasta el momento no se han comunicado incidencias reseñables en los centros de trabajo ni en los principales enclaves industriales y empresariales del territorio, han informado.

La CEV confía en que esta situación se mantenga durante toda la jornada y ha reiterado su llamamiento a que la huelga transcurra "con normalidad y sin incidentes, garantizando el libre ejercicio de los derechos de todas las personas trabajadoras, tanto de quienes decidan secundar la huelga como de quienes opten por acudir a su puesto de trabajo".