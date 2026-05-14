Actores y Actrices Profesionales Valencianos anuncia las 40 nominaciones a sus premios

Anuncio de las nominaciones - AAPV

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos (AAPV) ha anunciado las 40 nominaciones a sus premios 2026, que se entregarán en una gala programada para el martes 16 de junio en el Teatro Principal de València.

La ceremonia será retrasmitida en streaming a través de la plataforma Kinótico, "medio de comunicación de referencia en español sobre la industria audiovisual", una vez "confirmada un año más la negativa de la televisión pública valenciana À Punt a emitir el evento", detalla el colectivo profesional.

En una comparecencia en la sede de la Fundación SGAE, el actor Hèctor Juezas y la actriz Cristina Plazas han anunciado los candidatos de todas las categorías que optan a los galardones.

En el apartado audiovisual, las nominaciones para el premio a la Mejor Interpretación Femenina Protagonista son para Glòria March, por Mario; Olga Alamán, por La invasió dels bàrbars, y Mamen García por Sexo a los 70. Para Mejor Interpretación Masculina Protagonista de audiovisual optarán Carles Sanjaime, por Un bany propi, Jordi Ballester por La invasió dels bàrbars y Manuel Canchal por Còlera.

Las nominadas para Mejor Interpretación Femenina de Reparto de audiovisual son Estela Martínez por La invasió dels bàrbars, Paula García Sabio por Memento mori y Tània Fortea por La viuda negra. En cuanto a la Mejor Interpretación Masculina de Reparto de audiovisual, los nominados son Ferran Gadea por La cena, Óscar Lasarte por La cena y Toni Agustí por La cena.

En el apartado de teatro, las nominadas para la Mejor Interpretación Femenina protagonista son Amparo Fernández por Kassandra; Cristina García por Escape room, y María Almudéver por La seqüència. Para Mejor Interpretación Masculina Protagonista de teatro optan Enric Juezas por David, Leo de Bari por Tributo y Paco Iváñez por Tot eixirà malament i será perfecte.

Las nominadas para Mejor Interpretación Femenina de Reparto de teatro son Carla Almeria por Ballant ballant, Carla Pascual por Ballant ballant, Merce Tienda por Plenamar y Victoria Salvador por Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixem de ser xiquets.

En cuanto a los nominados a Mejor Interpretación Masculina de Reparto de teatro son Àitor Caballer por Ballant ballant, Claudi Ferrer por Canviarem bolquers segons el BOE, Gabriel Benavent por Princeses, cavallers i dracs. El dia que deixem de ser xiquets y Toni Misó por Jack el destripador.

En el apartado de doblaje, las nominadas al Premio Lluís Miquel Campos a la Mejor Actriz de doblaje son Iolanda Muñoz por Shetland, Joana Giner por Amanda Knox: una historia retorcida y Mireia López Beltrán por Fallen.

DOBLAJE

Al Premio Lluís Miquel Campos al Mejor Actor de doblaje están nominados Fran de la Torre por Ninja vs Gokudo, Josep Manel Casany por Ne-Zha 2 y Rubén Felis por Superman (DC 2025).

Para el Premio Crisàlide a la Actriz Revelación optarán Alba Vela por Tot eixirà malament i será perfecte, Candela Herrero por Lisis y Two girls, one cake, Lia Herbor por La xiqueta que volia arribar a la pau y El acontecimiento y Paula López Collado por After sun y Two girls, one cake.

Por último los nominados al Premio Crisàlide al Actor Revelación son Jordi López por Ballant ballant, Jorge Motos por Còlera, Ovidi Calderón por Tot eixirà malament i será perfecte y Vicente Ausina por After sun.

En total, 40 nominados que optarán a los premios de la asociación de Actores y Actrices Profesionales Valencianos, a los que se sumarán dos

premios más que se conocerán en unos días: el Taula concedido a un actor, actriz o institución fuera de la Comunidad Valenciana por su relevancia en el panorama cultural y social, y el premio Narcís que se otorga como reconocimiento a toda una trayectoria artística y un compromiso permanente con la profesión y la cultura valenciana.