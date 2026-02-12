Los actores de 'Tesis' ponen en valor el legado de la película 30 años después

Imagen de los actores de 'Tesis' Fele Martínez, Ana Torrent y Eduardo Noriega - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los actores de 'Tesis' Fele Martínez, Ana Torrent y Eduardo Noriega han participado en un coloquio moderado por el periodista Pau Gómez en el que han puesto en valor el legado de la película 'Tesis' (Alejandro Amenábar, 1996). Además, han recordado el proceso de rodaje de la cinta, su producción y posterior éxito de acogida por el público.

El XI Festival de Cine de Paterna (Valencia) ha reunido este jueves a los protagonistas del largometraje para celebrar el 30 aniversario de estreno de la película.

Los tres actores han recibido a los medios en una rueda de prensa en la que han contado cómo les cambió la vida el filme y han hablado de su relevancia porque "no de todas las películas se hacen aniversarios", como ha razonado Noriega.

Martínez ha relatado que a él le cambió la vida "radicalmente", mientras que Torres ha expresado que, a pesar de "llevar ya unos años haciendo cine", pasó a ser la chica 'Tesis', fue su trabajo de referencia como adulta por eso "cambió mucho" su carrera.

Noriega, por su parte, ha resaltado que ya no marcó solamente sus trayectorias, sino también el cine español e internacional. "Estamos 30 años después hablando de ella", ha resaltado y ha subrayado su importancia porque sigue habiendo personas que "se dedican al cine al ver nuestra película de jovenes, es un referente para aficionados y cineastas".

'Tesis' fue el debut de Alejandro Amenábar en el cine, un 'thriller' "cuando no era lo habitual". "Veniamos de un cine de transición, de destape, más literario, un gran cine pero que mamaba de la literatura", ha explicado. El director uilizó la cámara para hablar "un lenguaje propio", ha subrayado Noriega.

Los tres actores han destacado la "meticulosidad" y el "talento" de Amenábar. "Lo tenia todo en su cabeza, no solo a los actores, también a los de sonido, a los de edición a los productores. Todos llevaban 25 años en la industria y asistían perplejos a este niño que lo tenía tan claro", ha añadido.

Ana Torres ha confirmado "lo que Noriega explicaba lo tenía todo en su cabeza: el ritmo, la música, la entonación, al principio me quedó un poco de duda, pero desde el primer día nos dimos cuenta que no era un talento normal, que estábamos en buenas manos". "Te daba notas que no son de director de actores, sino de director técnico. Te haces una idea de como de pensada tenía la película", ha agregado Noriega.

Por otra parte, se ha resaltado que el 'thriller', "aunque fue novedoso en España, también se convirtió en un clásico" y que, "a pesar de que el terror en esos años se consideraba un subgénero, "consiguió todo lo contrario".

Finalmente, han compartido algunas de las escenas que más les han marcado como los túneles, la facultad o el "famoso" 'me llamo Ángela. Me van a matar'. Así, han puesto de relieve la importancia de las escenas que en realidad les ha marcado toda la cinta porque "Alejandro resumía en una sola secuencia toda la película, ahí está la clave de lo que quería expresar: hasta donde somos capaces de ver".