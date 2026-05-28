El ADDA reunirá a "grandes orquestas internacionales" en la nueva temporada sinfónica

Presentación de la nueva temporada sinfónica del ADDA - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) ha presentado este jueves por la mañana su nueva temporada sinfónica, que, con el lema 'Naturaleza, vida y amor', plantea una "ambiciosa programación" que prevé reunir a "grandes orquestas internacionales".

En concreto, se desarrollará entre septiembre de este año y junio de 2027 e incluirá 20 conciertos "de primer nivel", con "destacadas agrupaciones internacionales" y una "sólida presencia" de ADDA Simfònica junto a "grandes directores", detalla la institución en un comunicado.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, junto al diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, y el director artístico y musical del ADDA, Josep Vicent, ha ofrecido los pormenores del calendario sinfónico.

Pérez ha dado la bienvenida a esta propuesta y ha destacado la "excelencia y pluralidad" de una programación que "vuelve a situar a Alicante como referente internacional de la música clásica y marcará de nuevo un punto de inflexión para la cultura" de la provincia "de la mano de Josep Vicent y ADDA Simfònica, cuyo tándem ya es una garantía de éxito".

Por su parte, Vicent ha explicado que "esta temporada se abre como un paisaje interior, un territorio donde confluyen tres fuerzas esenciales", que son las que componen el lema, "naturaleza", "amor" y "vida", y que "está llena de extremos, desde lo descomunal a la miniatura, y siempre repleta de la mayor intensidad emocional".

UNAS PROPUESTAS "NUEVAS" Y OTRAS "CONSAGRADAS"

Según la Diputación, "como ya es habitual", la programación incluye nuevas creaciones, en este caso de compositores "de la talla de Albert Ginovart o Fazil Say", a las que se suma la partitura de Tan Dun 'Three Lourdes in the Zen Garden', interpretada por el clarinetista Messina, junto a otras como el 'Capricho a la Española', de Dubugnon, que sonará de la mano de Musikkollegium Winterthur, dirigida por Gonzalez Monjas.

El calendario también contempla "obras consagradas", como 'El anillo sin palabras', 'La Sinfonía Fantástica', 'Así habló Zaratustra' o 'Iván el Terrible', con la narración de Pedro Piqueras, de la mano de "grandes maestros" como Wagner, Berlioz, Strauss, Prokofiev, Mahler, Smetana, Shostakovich, Rachmaninov, Beethoven o Stravinsky, así como las músicas "excepcionales" de Clara Schuman o Amy Beach, dirigidas por Virginia Martínez.

INTÉRPRETES "DE RENOMBRE"

Igualmente, habrá una "selección sobresaliente de compositores históricos llevada al escenario" por intérpretes "de renombre" como Ton Koopman, Adam Fischer, Blake Pouliot, Elisabeth Teige, Mao Fujita, Sol Gabetta, Ivan Martín, Todorov, Rosa Torres Pardo o Joseph Alessi, entre otros. A ellos les acompañarán orquestas como la Filarmónica Checa, la Deutsche Radio Philharmonie, Dusseldorf, WDR, Berner o la Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría.

La temporada incluye, además, "obras de destacadas figuras españolas", como 'Homenajes', una de las piezas "menos conocidas" de Manuel de Falla, o 'Sueño de Eros', de Óscar Esplá, que será interpretado por la Orquesta Nacional de España. El broche final lo pondrá el Orfeón Donostiarra, que celebrará su 150 aniversario compartiendo escenario con ADDA Simfònica y Josep Vicent.

La renovación de abonos completos, cuyo precio oscila entre los 600 euros del sector A y los 420 del sector C, se podrá realizar a partir de este viernes. A finales de junio, comenzará la renovación de los abonos parciales; a mediados de julio, la venta de abonos nuevos, y, desde el 30 de julio, se podrán adquirir las entradas sueltas.

Como novedad este año está el Abono Jove, una nueva modalidad destinada al público con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años que reduce al 50 por ciento el precio de los abonos normales. Además, sigue vigente el descuento en entradas sueltas a personas mayores de 65 y menores de 30 años, según ha precisado la Diputación.