Adjudicadas las obras de mejora de la climatización del Mercado Central de València, que comenzarán la próxima semana

Archivo - Imagen del Mercado Central de València - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha adjudicado las obras de mejora del sistema de climatización del Mercado Central, una actuación que permitirá optimizar el rendimiento de los actuales climatizadores o fancoils para incrementar su eficiencia energética, mejorar la climatización del edificio y adaptarla a las necesidades de confort y a la normativa vigente.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa FOVASA por un importe de 47.212,15 euros, tras presentar la oferta económicamente más ventajosa de las tres recibidas durante el proceso de contratación, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La intervención contempla la mejora del sistema de intercambiadores de calor del Mercado Central, un edificio declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que el proyecto ha contado con la autorización previa de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana y ha sido redactado teniendo en cuenta el máximo nivel de protección del inmueble.

La actuación se enmarca dentro de las inversiones impulsadas por la Concejalía de Comercio y Mercados para modernizar las instalaciones de los mercados municipales y mejorar tanto su eficiencia como la calidad del servicio que prestan a comerciantes y usuarios. Por ello, la Concejalía ha realizado una inversión de más de casi 5,2 millores de euros desde 2023, "tras años sin inversiones en materia de climatización en los mercados municipales", asegura.

Así, apunta que en el Mercado de Algirós se invirtieron el año pasado 1.152.000 euros en el cambio de todo el sistema de climatización, en el de Jerusalén se mejoró la ventilación gracias a una inversión de 38.000 euros, mientras que en el Mercado de Rojas Clemente se han ejecutado obras de eficiencia energética con un presupuesto de 753.000 euros.

En el Mercado de Russafa, por su parte, se ejecutan este verano obras de eficiencia energética y climatización con un importe de 2,4 millones de euros. Finalmente, en el de Torrefiel, con 858.000 euros de presupuesto, también se llevan a cabo trabajos en la mejora de la climatización.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE DOS MESES

El concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha anunciado que los trabajos comenzarán la próxima semana y tendrán un plazo de ejecución aproximado de dos meses. "Con esta actuación seguimos mejorando las instalaciones del Mercado Central para ofrecer unas mejores condiciones tanto a los vendedores como a los miles de ciudadanos y visitantes que lo utilizan cada día", ha destacado.

Se trata, ha resaltado, de una inversión que permitirá "modernizar el sistema de climatización, ganar en eficiencia energética y mejorar el confort en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad".

El responsable municipal ha detallado que esta actuación forma parte del "compromiso del Ayuntamiento con la conservación y modernización" de los mercados municipales. "Estamos invirtiendo en nuestros mercados porque son espacios fundamentales para el comercio de proximidad y para la vida de los barrios", ha reivindicado.

En el caso del Mercado Central, además, ha hecho hincapié en que se actúa "con el máximo respeto a un edificio patrimonial de enorme valor, garantizando su conservación al tiempo que mejoramos sus prestaciones para el día a día", ha añadido.