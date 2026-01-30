Adjudicado por casi 500.000 euros el contrato para crear contenidos digitales de la exposición del Santo Cáliz

Contenidos digitales de la exposición del Santo Cáliz - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha adjudicado a la mercantil Gvam Guías Interactivas S.L. el contrato para la equipación y creación de contenidos digitales para la experiencia inmersiva de la exposición del Santo Cáliz de València por un precio de 491.757,49 euros, IVA incluido.

El contrato, que tiene financiación europea por medio del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea Next Generation, tendrá una duración de seis meses desde la formalización.

En concreto, el equipamiento expositivo constará de un sistema de cubo inmersivo basado en proyectores láser 4K que conducirá el espectador a lo largo de la historia del Santo Cáliz y destacará su contextualización histórica y la vinculación con determinados elementos patrimoniales de la ciudad para despertar el interés de las personas visitantes. Los contenidos también podrán descargarse en diferentes canales de promoción de la ciudad como la appValència o el portal de Visit València, entre otros.

La equipación tecnológica permitirá a ciudadanos y visitantes "tener una experiencia inmersiva de carácter divulgativo y cultural, que integrará tecnologías de visualización envolvente y narrativa digital", destaca el consostorio en un comunicado.

El proyecto pretende resaltar la importancia cultural y religiosa de la sagrada reliquia, promover y diversificar el turismo, atraer turismo religioso, cultural, histórico y familiar y ofrecer una experiencia de aprendizaje interactiva y atractiva.

El cubo inmersivo se instalará en L'Almoina en un primer momento y, posteriormente, se trasladará a su emplazamiento definitivo, la Casa del Rellotger, cuando finalicen los trabajos para habilitarla como destino museístico definitivo.