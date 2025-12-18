Aemet prevé unas Navidades frías en la Comunitat Valenciana con probables lluvias en Nochebuena

El delegado de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de climatología de la delegación, José Ángel Núñez, en la rueda de prensa de resumen climático del otoño, el avance del resumen anual 2025 y la predicción estacional para el invierno - EUROPA PRESS

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha explicado que hay una "probabilidad alta de que la Navidad va a ser fría" en la Comunitat Valenciana, aunque no hasta el punto de poder calificarse como ola de frío, y de que en Nochebuena lloverá.

Así lo han detallado este jueves el delegado de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de climatología de la delegación, José Ángel Núñez, en la rueda de prensa de resumen climático del otoño, el avance del resumen anual 2025 y la predicción estacional para el invierno 2025-2026.

Núñez ha expuesto que las temperaturas frías se notarán a partir del lunes. "Los próximos días van a ser meteorológicamente tranquilos" pero el domingo, sobre todo en la segunda mitad, pasará un frente de lluvias y después del frente entrará una "una masa de aire bastante fría". Ha precisado que "puede nevar algo en el norte de Castellón", aunque "no sería en principio, nada importante".

El día 24, Nochebuena, nuevamente pasará otro frente de lluvias y volverá a llover, principalmente en las horas centrales del día y primera hora de la tarde. Después, con "una probabilidad alta los últimos días de fin de año serán fríos" y todavía hay "mucha incertidumbre sobre si habrá precipitaciones o no" en el cierre de 2025.

Núñez ha indicado que puede parecer una "obviedad" que haga frío en el invierno climatológico pero "desde el temporal Filomena en 2021, prácticamente hemos tenido unos inviernos que apenas ha habido frío". "Estábamos teniendo unos inviernos muy cálidos y eso también tiene impacto en la agricultura, porque los cultivos necesitan frío", ha comentado.