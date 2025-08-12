Aemet prevé que los próximos sábado, domingo y lunes sean los días más cálidos del verano y marquen récords desde 1950

Archivo - Una fuente expulsa chorros de agua durante una ola de calor - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que los próximos sábado, domingo y lunes sean, probablemente, los días más cálidos de este verano en la Comunitat Valenciana, con una temperatura media que podrá marcar récord desde 1950 en cada día.

Según la previsión, las temperaturas serán hasta el próximo viernes "algo más bajas" que este pasado lunes, cuando los termómetros se dispararon por encima de 41 grados en varios observatorios por la llegada de una masa de aire africano.

En cualquier caso, las temperaturas continúan todavía "significativamente altas". Para el próximo fin de semana se prevé un nuevo pico cálido "aún más intenso que el de ayer", avanza Aemet.