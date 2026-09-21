Aemet señala que la revisión de avisos debe ser "consensuado" y que no han recibido una petición formal del Consell

El túnel de Aldaia inundado debido a las fuertes lluvias de la pasada nochede septiembre - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aemet defiende que la revisión del sistema de avisos meteorológicos debe ser "consensuada" con las Protecciones Civiles autonómicas, que son las que conocen el impacto de las precipitaciones en el terreno, y que en el caso de la Comunitat Valenciana no han recibido una petición formal del Gobierno valenciano.

Así, se ha señalado en la rueda de prensa para presentar el balance climático del verano y la predicción estacional para el otoño en la delegación de la Comunitat Valenciana, en la que han participado el portavoz de la AEMET Rubén del Campo el delgado de Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo, y el jefe de Climatología, José Ángel Núñez, que han abogado ante una modificación por evaluar más el impacto que el umbral.

Al respecto, Jorge Tamayo ha recalcado que los umbrales recogidos en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta) "no se establecieron gratuitamente", sino de acuerdo con las Protecciones Civiles autonómicas, que son "quien conocen el impacto en la zona" y varían en función del territorio.

En el caso del área mediterránea la cantidad para establecer el aviso rojo se fija a partir de 90 l/m2 en una hora mientras que en el resto de España es de 60 l/m2 porque en estas zonas los episodios de lluvias torrenciales son "más habituales". "Se trata de evitar una saturación de avisos rojos todos porque se establecen cuando hay un peligro excepcional de impactos muy graves, algo que se ve muy pocas veces, y no puede convertirse en ordinario", ha aclarado el portavoz.

Por ello, ha expuesto que Aemet están "totalmente dispuesto a ver lo que haya que hacer para mejorar en la medida de lo posible los planes de avisos", pero que ha recalcado que la Agencia "no puede hacer una revisión por sí sola". A raíz de la dana de 2024 se decidió reforzar aún más ese trabajo conjunto con Protecciones Civiles con la creación de un área específica, el Área de Protección Civil, y "el contacto es permanente", ha destacado.

En cualquier caso, ha abogado por una revisión que se centre más que en el umbral, la cantidad de agua que cae, en el impacto que tendrá, lo que debe realizarse, ha insistido, con el consenso de Protección Civil y valorando los aspectos sociales.

Por ello, Tamayo ha defendido el aviso naranja establecido para el episodio de lluvias de la semana pasada porque "respondía a un peligro importante, pero no extremo" aunque pueden causar inundaciones in situ.

Además, han recalcado que Aemet establece el nivel de aviso, pero es Protección Civil quien activa la alerta y quien debe determinar el envío de un Es-alert "si se ve necesario", aunque no haya un aviso rojo, valorando "no solo el fenómeno meteorológico sino también por la vulnerabilidad y la exposición de la población y de las infraestructuras".

ACTUALIZACIONES DE METEOALERTA

Por su parte, el portavoz de Aemet ha explicado que Meteoalerta, que data de 2006, "responde bien" y se han realizado nueve modificaciones en estos 20 años porque "realmente si no hay nada que tocar pues no se actualiza".

Así, ha explicado que se han dado "pequeñas modificaciones sobre todo de zonificación" a petición de algún municipio concreto. La última actualización fue en 2024 para adelantar la emisión de los avisos de la noche a la tarde precisamente poder dar más tiempo a tomar medidas a las autoridades de Protección Civil. "Pero en principio por ahora esos umbrales van a permanecer", ha apuntado.