El aeorpuerto de Castellón refuerza su oferta con la activación de las rutas estivales de Asturias y Bilbao

Imagen de un avión en el Aeropuerto de Castellón. - AEROPUERTO DE CASTELLÓN

CASTELLÓ, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón ha reforzado su catálogo de destinos con la activación este sábado, 30 de mayo, de las rutas de Asturias y Bilbao, ambas operadas por la compañía Volotea.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado que la vuelta de estas rutas "permite enlazar de nuevo con el norte de España, lo que facilita la llegada de turistas". París ha destacado que esta mejora en la conectividad "supone un impulso para el sector turístico castellonense, al ampliar las opciones de acceso a la provincia".

Las rutas de Asturias y Bilbao disponen de vuelos los días martes y sábado. La primera opera hasta el 29 de septiembre y la segunda hasta el 31 de octubre, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

De esta forma, el aeropuerto sigue ampliando su catálogo de rutas. Las próximas en incorporarse serán las nuevas de Mánchester y Bolonia, ambas de Ryanair, que se inauguran el próximo lunes, 1 de junio. Asimismo, el próximo jueves, 4 de junio, se suma la de Oporto (Ryanair) y a mitad de julio regresa la de Palma de Mallorca (Air Nostrum).

A estas rutas se suman las que ya están operativas, como Budapest, Cracovia, Berlín, Düsseldorf Weeze, Milán, Londres, Bruselas, Bucarest, Cluj y Madrid.

El aeropuerto de Castellón ha programado en este 2026 un total de 16 rutas regulares, que representan la mayor oferta de vuelos en la trayectoria de la infraestructura. A lo largo del año hay previstos 2.400 vuelos regulares con una oferta de 400.000 plazas.