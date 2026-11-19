Aeropuerto de Castellón - AEROPUERTO DE CASTELLÓN

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Castellón acogerá en 2027 una operativa turística organizada por Dertour Group para el traslado de alrededor de 8.000 turistas procedentes de República Checa y Eslovaquia. Los detalles de esta operativa se han abordado en la reunión mantenida por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, con el responsable de Contratación para Europa del Este de Dertour Group, Jan Marek.

Según ha informado la Generalitat en un comunicado, en el encuentro también han participado la directora general de Aerocas, Raquel París, y el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García.

Martínez Mus ha informado que la programación prevista para 2027 da continuidad a la colaboración iniciada este año con Dertour Group con la incorporación de vuelos desde las ciudades checas de Praga, Ostrava y Brno, además de las conexiones desde Eslovaquia.

Por su parte, Jan Marek ha explicado que la ampliación de la operativa para 2027 responde a la evolución del programa desarrollado este año y contempla la incorporación del mercado checo, además de la continuidad de los vuelos desde Eslovaquia. La programación se desarrollará entre el 22 de junio y el 28 de septiembre de 2027 y constará de un total de 90 vuelos.