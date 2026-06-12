El aeropuerto de Alicante-Elche logra dos millones de pasajeros en mayo y el de Valencia supera el millón

Archivo - Imagen de archivo del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández - ENAIRE - Archivo

ALICANTE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 2.070.599 pasajeros en mayo, lo que supone un incremento del 11,9 por ciento respecto a los viajeros del mismo mes de 2025. Por su parte, el de Valencia anotó 1.178.277, un 11,8% más, según ha informado Aena este viernes en un comunicado.

En el de Alicante-Elche, el mercado internacional, mayoritario en esta terminal, continúa su senda ascendente y en mayo creció un 12,5% con 1.827.523 pasajeros registrados. Por otra parte, el tráfico nacional registró 241.703 viajeros, un 7,6% más. Todo ello, respecto al tráfico comercial y en relación al mismo periodo del año anterior.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de mayo en las instalaciones alicantinas, con alrededor de 692.000 viajeros; seguido de Países Bajos, con 125.000; Alemania, con otros 125.000, y Polonia, con 115.000.

En el aeropuerto de Valencia, el mercado internacional, el mayoritario, también siguió aumentando y creció un 15,3% en mayo, con 906.946 viajeros contabilizados. Por otro lado, el tráfico nacional registró 268.294 pasajeros, un 1,1% más.

En cuanto al detalle de las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en mayo en la terminal valenciana, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 200.622 viajeros; seguidos de Reino Unido, con 113.379; Alemania, con 94.938; Países Bajos, con 94.874, y Francia, con 80.525.

En cuanto a los vuelos operados durante el mes de mayo en Alicante-Elche, Aena ha precisado que se gestionaron un total de 13.131 movimientos, lo que implica un aumento del 12,3% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025. En Valencia hubo 8.940, un 7,3% más.

DATOS ACUMULADOS DESDE ENERO

De este modo, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 7.937.610 pasajeros durante los cinco primeros meses del año, un 9% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, los vuelos operados entre enero y mayo sumaron un total de 50.825 movimientos, un 8,9% más en relación al mismo periodo de 2025.

Por su parte, la terminal aeroportuaria valenciana anotó 4.879.429 pasajeros entre enero y mayo, un 7,8% más, y los vuelos operados en esos meses sumaron 37.957 movimientos, un 4% más en comparación con las citadas fechas.