El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández estrena ruta con Estambul

Archivo - Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández - RAÚL URBINA - Archivo

ALICANTE, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha inaugurado una ruta con Estambul, Turquía, de la mano de la compañía aérea Pegasus.

La nueva línea operará esta nueva conexión cuatro veces por semana: martes, jueves, sábados y domingos, según ha informado Aena en un comunicado.

Este atractivo destino se incorpora a la oferta comercial de la temporada de verano del aeropuerto alicantino y, para celebrarlo, los pasajeros de este vuelo han podido disfrutar de una mesa con dulces en compañía de representantes de Pegasus.