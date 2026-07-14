El aeropuerto de Alicante-Elche supera los diez millones de viajeros y el de Valencia los seis de enero a junio

Archivo - El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández - GVA - Archivo

ALICANTE, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández registró un total de 10.061.138 pasajeros durante los seis primeros meses del año, un 9,3 por ciento más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, el de Valencia cerró el primer semestre con 6.053.881, un 8% más, según un comunicado de Aena.

En concreto, la terminal alicantina logró en junio 2.123.528 viajeros, lo que supone un incremento del 10,5% respecto a los obtenidos en el mismo mes de 2025. El mercado internacional, mayoritario, creció un 11,3%, con 1.880.424 usuarios. Por otra parte, el tráfico nacional registró 242.702, un 5,6% más. Todo ello, respecto al tráfico comercial y en relación con el mismo periodo del año anterior.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido encabezó el tráfico de junio con más de 700.000 viajeros, seguido de Alemania, con cerca de 128.000; Polonia, con alrededor de 118.000; y Países Bajos, con más de 112.000.

De otro lado, el aeropuerto de Valencia registró 1.174.452 pasajeros el mes pasado, un 8,8% más que en junio de 2025. El tráfico internacional se incrementó un 11,6% respecto al año pasado, hasta alcanzar los 899.904 viajeros. En la terminal valenciana, el tráfico nacional registró 272.850 pasajeros, un 0,4% más. Todo ello, también en relación con vuelos comerciales y respecto al mismo periodo del pasado ejercicio.

En el detalle de las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en junio en las instalaciones valencianas, los más numerosos fueron los de origen/destino Italia, que sumaron 204.277 viajeros, seguidos de Reino Unido, con 118.038; Alemania, con 92.033; Países Bajos, con 89.606, y Francia, con 79.540.

En cuanto a los vuelos operados en el aeropuerto de Alicante-Elche durante el mes de junio, Aena ha detallado que se gestionaron un total de 13.153 movimientos, lo que implica un aumento del 12,1% respecto a las operaciones del mismo periodo en 2025. En la terminal alicantina, esta cifra sumó entre enero y junio 63.978, un 9,5% más. Por su parte, el de Valencia operó el mes pasado 8.713, un 5,3% más.